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Жизнь прожить – не поле перейти

15.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Приятно рассказывать о хорошем человеке, чья жизнь как пример житейской мудрости, трудолюбия, огромной человеческой доброты, взаимопонимания и жизнелюбия. Речь о Марии Ивановне Крагель, которой, 10 октября, исполнилось 90 лет.

Родилась Мария Ивановна в деревне Стригинь в семье простых сельских тружеников. Вышла замуж очень молодой за местного парня. Вместе с мужем Николаем Николаевичем вырастили троих сыновей, жили дружно и счастливо, вместе делили радости и невзгоды…

Но жизнь вносит свои коррективы, не спрашивая нас ни о чем. Рано став вдовой, Мария Ивановна пережила еще одно тяжелое горе, похоронив старшего сына Василия.

Но не очерствело ее материнское сердце под грузом несчастья, не замкнулась она в себе, а всю любовь без остатка, внимание и ласку отдала своим детям, внукам и правнукам.

Судьба подарила мне знакомство с этой замечательной женщиной еще в далекие 80-е годы, когда она пришла участницей в коллектив ветеранов «Память сердца». Она всегда оставалась активной, жизнерадостной. Пела в хоре, в женском вокальном ансамбле, была участницей дуэтов. С тех пор и по настоящее время, встречаясь с Марией Ивановной, не перестаю восхищаться ею.

Жизнь прожить – не поле перейти

Хочется от души поблагодарить Марию Ивановну за активное участие в ветеранском коллективе «Память сердца» и поздравить ее с 90-летним юбилеем. Коллеги по сцене желают ей крепкого здоровья, счастья, тепла, внимания родных и близких, благополучия. Пусть Господь дарует Вам еще много прекрасных дней.

Екатерина ШЕШКО, руководитель народного клуба ветеранов «Память сердца» Дворца культуры г. Березы.

 

 
Теги: знакомства
 
 
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Приятно рассказывать о хорошем человеке, чья жизнь как пример житейской мудрости, трудолюбия, огромной человеческой доброты, взаимопонимания и жизнелюбия. Речь о...
 
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