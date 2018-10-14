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5 октября во Дворце культуры г. Березы состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию уголовного розыска Республики Беларусь

15.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Оперуполномоченные уголовного розыска стоят на передовой в борьбе с преступностью, и от их интеллекта и смелости напрямую зависит безопасность законопослушных граждан. Это утверждение красной нитью проходило через все выступления на праздничном мероприятии, посвященном 100-летию со дня образования уголовного розыска Республики Беларусь, которое состоялось 5 октября во Дворце культуры г. Березы.

Поздравить работников и ветеранов отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Березовского райисполкома пришли председатель райисполкома Леонид Мартынюк, председатель районного Совета депутатов Александр Петровский, начальник отдела внутренних дел Сергей Лабаев, начальник криминальной милиции Виталий Гунько, председатель совета ветеранов РОВД Леонтий Волошко и другие почетные гости. В зале также присутствовали родные и близкие виновников торжества.

За отличную службу сыщиков наградили грамотами, благодарственными письмами, нагрудными знаками отличия «За преданность службе» и «За профессиональные успехи», часами с юбилейной символикой.

5 октября во Дворце культуры г. Березы состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию уголовного розыска Республики Беларусь
Благодарность от начальника отдела внутренних дел Сергея Лабаева получил один из самых опытных сотрудников розыска Вячеслав Пунько.

5 октября во Дворце культуры г. Березы состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию уголовного розыска Республики Беларусь
Председатель райсовета депутатов Александр Петровский вручил Почетную грамоту и юбилейные часы оперуполномоченному Виктору Иванюку.

Среди теплых поздравлений нашлось место и воспоминаниям. Со сцены прозвучали имена сотрудников милиции, оставивших значимый след в службе уголовного розыска района. Среди них Аркадий Ницкий, Петр Шакалида, Николай Демидович, Иван Федорук, Степан Мостыка, Владимир Страпко, Олег Савчук, Сергей Игнатюк, Вячеслав Шелехов, Андрей Леонюк, Юрий Басик, Александр Ковалевич, Владимир Плахотник, Дмитрий Гукин, Виктор Хмелевский, Виктор Мороз, Виктор Юркевич и многие другие. Минутой молчания почтили память милиционеров, которых уже нет среди живых. Это Иван Ковальчук, возглавлявший березовский розыск более четырнадцати лет, Евгений Кротович, погибший при исполнении служебных обязанностей, Александр Сухаревич, Александр Базылевич, Иван Сирисько и другие.

В завершение вечера культработники района представили зрителям концертную программу.

Фото Анастасии КОЗЛОВОЙ.

На титульном фото: председатель Березовского райисполкома Леонид Мартынюк награждает грамотой начальника отделения уголовного розыска Валентина Пашкевича.

 
 
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За отличную службу сыщиков наградили грамотами, благодарственными письмами, нагрудными знаками отличия «За преданность службе» и «За профессиональные успехи»,...
 
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