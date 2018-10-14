Привязанность к доллару генерирует все больше проблем. Эксперты советуют поспешить с дедолларизацией

Региональные финансовые рынки подвержены санкционному давлению, а высокая уязвимость внешним шокам обусловлена среди прочего высокой степенью долларизации, проявляющейся не только в международных расчетах, но и во внутренних финансовых операциях в пределах отдельно взятых стран. Такой вывод делают эксперты ЕАБР в очередном ежемесячном обзоре .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59739.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«На этом фоне курс на расширение использования национальных валют может войти в число ключевых направлений улучшения качества экономической среды в регионе операций ЕАБР», — констатируют в ЕАБР.

Пока страны региона активно обсуждают возможность перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. Хотя эксперты говорят, что определенный прогресс в этом направлении уже наметился. По данным ЕЭК, в общем объеме взаимных расчетов за товары и услуги между странами ЕАЭС доля платежей в долларах снизилась с 30% в 2013 году до 18,3% по итогам 2017 года. Вместе с тем доллар остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС, исключая расчеты с Россией.

«На этом фоне существует потенциал дальнейшего расширения использования национальных валют во взаимной торговле регионального объединения», — считают в банке.

Тренд на дедолларизацию наблюдается и во внутренних финансовых операциях. При этом успехи Беларуси в изменении структуры сбережений в пользу национальной валюты пока довольно скромные. За последние годы доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитной базы сократилась в Казахстане до 46,9% на начало августа 2018 г. (снижение с января 2016 года 33,4 процентных пункта), в России — до 27,5% (снижение на 13,5 пункта), в Кыргызстане — до 45,8% (на 21,2 пункта), в Таджикистане — до 54,5% (на 18 пунктов), в Армении — до 59,7% (на 10,8 пункта) и в Беларуси — до 65,4% (на 8,8 процентных пункта).

Аналогичные тенденции эксперты отмечают и на внутренних кредитных рынках, где сокращается удельный вес кредитной задолженности в иностранной валюте. В портфеле российских банков доля валютных кредитов снизилась с 22,9% в январе 2016 года до 14,5% в августе 2018 года, казахстанских банков — с 35,4% до 24%, белорусских банков — с 57,2% до 48,9%.

Правительства и центральные банки продолжают борьбу с долларизацией. В России разрабатывается план мер по дедолларизации экономики, который среди прочих задач направлен на стимулирование использования российского рубля в экспортных операциях. В Беларуси прорабатываются меры по ограничению эмиссии на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.