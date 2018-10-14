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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с гибелью двух пешеходов в Барановичском районе

15.10.2018 17:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59737.php

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с гибелью двух пешеходов в Барановичском районе

Как сообщалось, несчастный случай произошел 13 октября примерно в 19.40 на автодороге М1/E30 Брест-Минск-граница РФ. По данным следствия, 29-летний житель Минска на автомобиле BMW двигался в сторону столицы. На 246-м км автодороги водитель наехал на 60-летнего инвалида-колясочника, жителя Барановичского района, и сопровождавшего его 48-летнего жителя Несвижского района. Мужчины пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, от которых оба скончались на месте происшествия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59737.php

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с гибелью двух пешеходов в Барановичском районе

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). На момент аварии он был трезв.

Следователи провели осмотр, допросили подозреваемого и свидетелей, назначены судебно-медицинские, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы, проведение которых поручено специалистам УГКСЭ по Брестской области.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Брестской области. Как...
 
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