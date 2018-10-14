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В Беларуси планируется упростить въезд в погранзону для иностранцев

15.10.2018 17:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси планируется внести изменения в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности и в ряде случаев упростить иностранцам въезд в пограничную зону. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Владимир Базанов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59736.php

В Беларуси планируется упростить въезд в погранзону для иностранцев

Согласно законопроекту, иностранцы смогут без пропусков следовать транзитом через пограничную зону в санатории, дома отдыха, посещать там объекты придорожного сервиса. "Это поспособствует увеличению туристической привлекательности находящихся в пограничной зоне объектов, расширит возможности для посещения их иностранцами", - отметил Владимир Базанов.

Планируется также расширить перечень документов, на основании которых граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси, вправе пребывать в пределах пограничной зоны. Сейчас в этом перечне только паспорт, вид на жительство, свидетельство о рождении (для несовершеннолетних).

Законопроект предусматривает также ряд новаций, который позволят укрепить пограничную безопасность. Владимир Базанов рассказал, что пограничники смогут не только определять места въезда или входа в пограничную полосу, но и временной промежуток, в который на ней можно находиться. Кроме того, в законопроекте предусматривается возможность ведения пограничного контроля с использованием автоматических средств. Депутат пояснил, что речь идет о системе "электронных ворот", которая с 2015 года в экспериментальном режиме действует в Национальном аэропорту Минск.

В целом поправки направлены на то, чтобы упростить для людей пересечение государственной границы Беларуси, способствовать дальнейшему внедрению в оперативно-служебную деятельность органов пограничной службы информационных технологий.

Пограничная зона - это участок местности, прилегающий к государственной границе (в среднем на глубину до 30 км) в пределах части территории района, города, поселка городского типа, сельсовета, включающий также принадлежащую Беларуси часть вод пограничных рек, озер и других водных объектов и расположенные на них острова. Пограничная полоса прилегает к границе в среднем на глубину до 10 км. Этот участок местности предназначен для строительства и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, необходимых для охраны государственных рубежей.

 
Теги: Минск
 
 
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