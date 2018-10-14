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Третью полосу на Кобринском мосту так и не открыли

15.10.2018 17:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как вы помните, на сегодня, 15 октября 2018 года нам обещали открытие третьей полосы на Кобринском мосту. Оно так и не состоялось, да и вряд ли состоится в ближайшее время - судя по всему, произошла ошибка. Там ещё работы и работы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59735.php

Третью полосу на Кобринском мосту так и не открыли

Хотя конечно, этого события все ждут с нетерпением - разгрузится направление "на восток". А пока придётся ещё постоять в пробках.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59735.php

Третью полосу на Кобринском мосту так и не открыли

Ну или искать какие-то альтернативные пути.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59735.php

Третью полосу на Кобринском мосту так и не открыли


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59735.php

Третью полосу на Кобринском мосту так и не открыли


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59735.php

Третью полосу на Кобринском мосту так и не открыли


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59735.php

Третью полосу на Кобринском мосту так и не открыли


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59735.php

Третью полосу на Кобринском мосту так и не открыли

Как стало известно порталу Виртуальный Брест - сроки действительно сдвинулись, новые пока не называют. В лучшем случае - в следующий понедельник, в худшем к концу октября.

 
Теги: Брест
 
 
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Как вы помните, на сегодня, 15 октября 2018 года нам обещали открытие третьей полосы на Кобринском мосту. Оно так и не состоялось, да и вряд ли состоится в ближайшее...
 
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