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Третью полосу на Кобринском мосту так и не открыли
15.10.2018 17:24 — Разное | Виртуальный Брест
Как вы помните, на сегодня, 15 октября 2018 года нам обещали
Хотя конечно, этого события все ждут с нетерпением - разгрузится направление "на восток". А пока придётся ещё постоять в пробках.
Ну или искать какие-то альтернативные пути.
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Как вы помните, на сегодня, 15 октября 2018 года нам обещали открытие третьей полосы на Кобринском мосту. Оно так и не состоялось, да и вряд ли состоится в ближайшее...
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