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Маркса заасфальтировали, идут работы на прилегающих улицах
15.10.2018 17:24 — Разное | Виртуальный Брест
Как мы и
Сейчас работы идут на прилегающих улицах, чтобы сделать проезд комфортным через новый асфальт, слой которого, конечно, значительно больше, чем старого.
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Как мы и предполагали, улица К.Маркса в Бресте предстала обновлённой водителям сегодня утром, в понедельник 15 октября 2018 года. Сейчас работы идут на прилегающих...
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