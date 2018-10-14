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Маркса заасфальтировали, идут работы на прилегающих улицах

15.10.2018 17:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как мы и предполагали, улица К.Маркса в Бресте предстала обновлённой водителям сегодня утром, в понедельник 15 октября 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59734.php

Маркса заасфальтировали, идут работы на прилегающих улицах

Сейчас работы идут на прилегающих улицах, чтобы сделать проезд комфортным через новый асфальт, слой которого, конечно, значительно больше, чем старого.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59734.php

Маркса заасфальтировали, идут работы на прилегающих улицах


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59734.php

Маркса заасфальтировали, идут работы на прилегающих улицах


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59734.php

Маркса заасфальтировали, идут работы на прилегающих улицах

 
Теги: Брест
 
 
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Как мы и предполагали, улица К.Маркса в Бресте предстала обновлённой водителям сегодня утром, в понедельник 15 октября 2018 года. Сейчас работы идут на прилегающих...
 
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