Маркса заасфальтировали, идут работы на прилегающих улицах

Как мы и предполагали , улица К.Маркса в Бресте предстала обновлённой водителям сегодня утром, в понедельник 15 октября 2018 года.



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Сейчас работы идут на прилегающих улицах, чтобы сделать проезд комфортным через новый асфальт, слой которого, конечно, значительно больше, чем старого.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59734.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59734.php

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