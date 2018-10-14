Год малой родины – для кого-то – это просто слова, а для других – повод сделать свой родной уголок еще краше. Как это сделали заведующий художественным отделением Смолевичской детской школы искусств Наталья Алексеевна Каминская и ее дочери, Настя и Лиза, разукрасив автобусную остановку в агрогородке Заболотье. Так, всего за несколько часов скучная остановка превратилась в настоящее произведение искусства с веселыми и яркими рисунками.

Нужно сказать, что инициатором всего этого стала председатель Заболотского сельисполкома Татьяна Григоревна Корнеенко. Она предложила в Год малой родины оформить автобусную остановку, и ее идею поддержали не только неравнодушные местные жители в лице Натальи Алексеевны Каминской, но и филиал КУП «Минскоблдорстрой» – ДРСУ-123», в частности, инженер организации Наталья Леонидовна Притулик, а также директор ОАО «Акриловые краски» Петр Евгеньевич Монголов.

Новое оформление автобусной остановки вызвало одобрение у местных жителей. Поскольку новый вид намного лучше изначально серого и безликого автобусного павильона.

– Я рада, что данная инициатива получила такой отклик, – говорит Татьяна Григорьевна. – Теперь на въезде в населенный пункт стоит такая красивая и необычная остановка, которая издалека привлекает внимание проезжающих и вызывает на лице улыбку, особенно отрадно, что в работу по оформлению включилась и молодежь.

Благодаря реализации данного творческого проекта, сейчас ожидание автобуса не будет столь скучным занятием: теперь можно внимательно рассмотреть изображенный рисунок, сдерживая желание ударить по футбольному мячу и забить гол, или сделать веселые фотографии на память. А еще, это замечательный пример того, как можно благоустроить городскую среду с помощью доступных средств.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.