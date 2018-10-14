В ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» свято чтят материнство, именно поэтому здесь работает столько многодетных мам. Это и главный бухгалтер Екатерина Анатольевна Лаптенок, заместитель главного бухгалтера Светлана Иосифовна Гнедая, экономист Ольга Викторовна Панасюк, лесник по лесовосстановлению Волмянского лесничества Александра Николаевна Залевская, лесовод питомника Драчковского лесничества Наталья Николаевна Малиновская, лесовод питомника Инна Фадеевна Лягуш. Когда-то на предприятии шутили, что женская половина коллектива вдохновилась примером многодетного материнства заместителя директора по идеологической работе Светланы Викторовны Демченко, и сегодня здесь работают мамы крепких и дружных семей. Только в центральном аппарате их семь, не говоря уже про подразделения.

Еще одна из многодетных мам Юлия Король трудится здесь инженером по лесовосстановлению, и вместе с мужем Дмитрием воспитывает трех любимых дочерей: Настю, которой сейчас 14 лет, Марию, ей десять, и трехлетнюю Полинку, которая требует у семьи постоянного внимания.

Юлия признается, что они с мужем не планировали большую семью, все как-то само собой получилось. Но, безусловно, этому рады. Да и муж Юлии из многодетной семьи. Поэтому положительный пример уже был.

Супруги познакомились в Полоцком лесном техникуме, куда девушка пошла по совету отца, который был убежден, что лесное хозяйство – отрасль надежная и там всегда будет работа. Дмитрий же поступил туда двумя годами ранее. Он заприметил девушку сразу, как только она появилась в техникуме, но познакомиться не решался, присматривался.

Юлия собиралась учиться дальше, поэтому на распределении выбрала Борисовский лесхоз, где трудилась мастером, помощником лесничего в Гливинском лесничестве, пока Дмитрий не вернулся из армии. Дальше поехала вслед за мужем. Трудились вначале на родине Дмитрия – на Гомельщине, в Мозырском лесхозе: она – начальником питомника, он – помощником лесничего, вместе окончили лесохозяйственный факультет БГТУ. А потом перебрались поближе к родителям Юли, в Верхнедвинский район.

Однажды ехали от родителей и по пути заезжали во все лесхозы. И вот места для обоих нашлись в Юрьевском лесничестве ГЛХУ «Смолевичский лесхоз». Так они оказались на Смолевиччине. Юлия трудилась и бухгалтером в лесничестве, и инженером по охране труда лесхоза, а с 2014 года стала инженером по лесовосстановлению. Поначалу семье выделили служебное жилье, а теперь супруги построили свой дом, где счастливо живут впятером.

– Быть мамой – трудно, ответственно, но без этого я не знаю, как жить, – рассуждает Юлия о многодетном материнстве, – зачем жить? Нас у мамы двое, поэтому я поначалу волновалась: смогу ли всем уделить достаточно внимания. Оказалось, могу и даже больше. Материнство – в большей степени не физический, а эмоциональный труд. Мы каждый день учимся любить друг друга, ведь это не дается просто так. Любовь – это понимание, уважение, терпение. Я ведь только в январе этого года вышла после декретного отпуска на работу. И теперь каждый раз после напряженного рабочего дня с нетерпением возвращаюсь домой, где уже с порога слышны детские звонкие голоса.

Для нее не важно, спорят девчонки, или смеются. Главное, по мнению Юли, они есть. И их счастье – приоритет в жизни мамы.

К праздникам девочки всегда делают подарки своими руками. Юлия очень любит их рисунки, открытки, поделки. И все их бережно хранит в шкафу, ежегодно с удовольствием пополняя творческую коллекцию.

– Мама радуется, когда мы вовремя делаем уроки, – говорят девочки, – а мы любим, когда она улыбается.

Вот с таких простых, казалось бы, истин и складывается простое семейное счастье – счастье быть родителями.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото из семейного архива.