Уважаемая редакция!

С вашей помощью хочу поблагодарить социальную службу и моего соцработника Галину Михайловну Меркулову за ее чуткость и понимание. Она ко мне относится как родная дочь.

В любую погоду она согревает нас, своих «подопечных», теплом, добротой и лаской. Несмотря на непогоду, она всегда обеспечивает нас всем необходимым: продуктами питания, лекарствами.

Хочу поздравить Галину Михайловну и всех работников социальной службы с Днем матери. Желаю им здоровья, благополучия и счастья.

С уважением, Е.С. БАКУН, ветеран войны, инвалид II группы.