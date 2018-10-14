Смолевичский лицей включился в акцию

6 октября в Смолевичском государственном аграрно-техническом профессиональном лицее прошло общелицейское родительское собрание. В одном ряду с вопросами организации учебно-воспитательного процесса на повестке дня стоял вопрос безопасности несовершеннолетних в стенах лицея и в выходные и каникулярные дни дома.





В рамках республиканской акции МЧС «Молодежь за безопасность» инспектор Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Вадим Мяделец рассказал родителям о девяти случаях гибели детей на пожарах в республике, акцентировав, что главная причина этих трагедий – беспечность родителей, оставивших малолетних детей без присмотра.

Учащиеся лицея вручали родителям информационные буклеты, которые напомнят правила пользования печным отоплением, газовым оборудованием, и научат детей правильно действовать в случае возникновения пожара.

Корр. «КС».