Ежегодно в октябре отмечается один из самых светлых и добрых праздников – День матери. На мой взгляд, это праздник вечности: из поколения в поколение для каждого из нас мама – самый главный человек. Невозможно ни на секунду забыть женщину, которая подарила жизнь новому маленькому человечку. Она заслуживает особого уважения и признания. День матери – это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ своей мамы, которая все всегда поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. В этот день каждый по-своему поздравляет маму, кто-то дарит огромные букеты цветов, кто-то помогает маме с ее делами по дому, у каждого свои традиции. Но есть то, что не меняется, в этот день мамам говорят только самые искренние слова поздравления с этим замечательным праздником, слова благодарности за то, что они подарили нам жизнь. И поэтому в преддверии этого праздника мы решили поинтересоваться у прохожих: «Как же вы поздравляете своих мам в этот светлый праздник?»

Светлана, 23 года. В этот день мы с мамой собираем всю семью на совместный ужин, проводим такой семейный вечер. Конечно же, я готовлю какой-либо ей подарок. Но ни одна вещь не может выразить той благодарности, которую она заслужила за то, что подарила мне жизнь. В течение всего дня я повторяю ей, как сильно я ее люблю, потому что видеться у нас получается нечасто и сказать эти слова в глаза гораздо приятнее, чем написать сообщение.

Никита, 15 лет. У меня большая семья, у мамы нас трое и еще папа. Мама всегда говорит, что у нее четверо детей, а не трое. Мы не забываем этот праздник, и в этот день готовим дом к приходу мамы с работы. Готовим ужин, чтобы можно было всем вместе собраться за одним столом. В этот день мы отменяем все свои дела, тренировки, прогулки и проводим этот день вместе. Папа каждый год дарит маме огромный букет ромашек, это любимые цветы мамы, ну а мы говорим маме о своей любви.

Аля, 5 лет. К этому празднику мы в садике готовим мамам разные красивые открытки, рисуем портреты, чтобы потом можно было подарить маме. Я же еще беру у бабушки конфеты и дарю маме вместе с открыткой, потому что моя мама очень любит сладкое. А пока у меня нет своих денег, конфеты покупает бабушка и дает мне, чтобы я порадовала маму.

Дмитрий, 37 лет. С годами этот праздник начинаешь ценить все больше, потому что понимаешь, что время идет, все мы взрослеем, стареем, и мамы тоже не остаются исключением. Конечно, хочется, чтобы они оставались с нами как можно дольше, но жизнь не стоит на месте, а идет вперед, и мы идем вместе с ней. Для меня этот праздник – возможность еще раз сказать маме слова благодарности за подаренную мне жизнь. Понятно, что у меня уже своя семья, и с пустыми руками мы не приезжаем, обычно дарим какие-либо нужные вещи: теплую кофту, валенки, подушки, постельное белье – это то, что вспомнил, что дарили. На этот год мы подготовили маме картину с нашей семьей, на память.

Лидия, 23 года. С моей мамой мы находимся далеко друг от друга, поэтому из-за работы у нас не получается видеться так часто, как хотелось бы. И поэтому к этому дню я стараюсь отправить ей небольшой подарочек, как знак моей благодарности.

Валерий, 68 лет. Моей мамы уже нет в живых, но я не забываю о ней, и не только в этот день. Раньше в этот день ездили на кладбище положить цветы, а сейчас делать это стало сложнее из-за здоровья, поэтому приходится вспоминать ее за семейным ужином уже со своей семьей и семьей моего сына.

По опросу можно сразу понять, что в этот день никто не забывает поздравить своих мам, своих ангелов-хранителей. Да и как их можно забыть, ведь они – те самые, кто вытерпел все муки и подарил нам жизнь. Хочется говорить много хороших слов в их адрес, потому что наша благодарность им безгранична.

Дарья ПРОХОРЕНКО.