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В Житковичском районе с понтонного моста упал грузовик

15.10.2018 17:20 — Разное | Tut.by  
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В Житковичском районе с понтонного моста упал грузовик. Фото происшествия появились в сообществе Житковичи Online.


Фото: телеграм-канал «ЧП Беларусь»

Очевидцы сообщают, что инцидент с участием ЗИЛа произошел еще утром. В результате у паромной переправы образовалась очередь в 2,5 километра.


Фото: Житковичи Online

Напомним, 7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичском районе появились трещины и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов, примерно на год. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе. Правда, вскоре для местных жителей была установлена понтонная переправа, а позже стал работать и паром.

Впрочем, мучиться местным жителям осталось недолго — 7 ноября планируют открыть обновленный капитальный мост. Такое требование выдвинул президент. Работа идет и днем, и ночью.


Фото: телеграм-канал «ЧП Беларусь»
 
 
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В районе происшествия образовалась огромная пробка.
 
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