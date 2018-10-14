В Житковичском районе с понтонного моста упал грузовик. Фото происшествия появились в сообществе Житковичи Online .



Фото: телеграм-канал «ЧП Беларусь»

Очевидцы сообщают, что инцидент с участием ЗИЛа произошел еще утром. В результате у паромной переправы образовалась очередь в 2,5 километра.



Фото: Житковичи Online

Напомним, 7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичском районе появились трещины и он провис . Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов, примерно на год . Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе. Правда, вскоре для местных жителей была установлена понтонная переправа , а позже стал работать и паром.

Впрочем, мучиться местным жителям осталось недолго — 7 ноября планируют открыть обновленный капитальный мост. Такое требование выдвинул президент. Работа идет и днем, и ночью .



Фото: телеграм-канал «ЧП Беларусь»