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В Житковичском районе с понтонного моста упал грузовик
В Житковичском районе с понтонного моста упал грузовик. Фото происшествия появились в сообществе
Очевидцы сообщают, что инцидент с участием ЗИЛа произошел еще утром. В результате у паромной переправы образовалась очередь в 2,5 километра.
Напомним, 7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичском районе появились трещины и
Впрочем, мучиться местным жителям осталось недолго — 7 ноября планируют открыть обновленный капитальный мост. Такое требование выдвинул президент. Работа
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В районе происшествия образовалась огромная пробка.
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