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За 9 месяцев в Минске стало на 25 бомжей больше: выселили из арендного жилья за неуплату
С начала этого года из-за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и плате за пользование жилым помещением выселено 25 нанимателей из квартир коммерческого использования, 2 — из социальных квартир и 2 — из общежитий, сообщает агентство «
Напомним, в жилье коммерческого пользования (арендное жилье) с 1 июля 2016 года превратились все неприватизированные квартиры. А из арендного жилья все проживающие в нем выселяются на улицу, если не оплачивали коммуналку два месяца подряд без уважительной причины.
В Минске в 2016 году около
Кстати, из социального жилья выселить сложней. Во-первых, долг должен накапливаться более 6 месяцев. Во-вторых, должника выселяют все же не на улицу, а в жилье поменьше и похуже.
Проживающих по договорам найма в общежитиях в соответствии со ст. 93 Жилищного кодекса могут выселить «в никуда» по причине 6-месячной задолженности.
Кстати, за долги выселяют не автоматически: каждый случай проходит через суды. Каждый потенциальный бомж знает, что ему грозит за неуплату, и знает, что может попытаться исправить ситуацию. На улице оказываются те, кто убедительно продемонстрировал, что
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Еще двое не платили за коммуналку и потеряли соцжилье.
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