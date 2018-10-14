За 9 месяцев в Минске стало на 25 бомжей больше: выселили из арендного жилья за неуплату

С начала этого года из-за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и плате за пользование жилым помещением выселено 25 нанимателей из квартир коммерческого использования, 2 — из социальных квартир и 2 — из общежитий, сообщает агентство « Минск-Новости ».

Напомним, в жилье коммерческого пользования (арендное жилье) с 1 июля 2016 года превратились все неприватизированные квартиры. А из арендного жилья все проживающие в нем выселяются на улицу, если не оплачивали коммуналку два месяца подряд без уважительной причины.

В Минске в 2016 году около 13 тысяч квартир стали арендными — то есть жильцы по разным причинам не смогли или не захотели их приватизировать. В части неприватизированных квартир проживают люди пьющие и не способные думать о будущем. Именно такие на законных основаниях со временем превращаются в бомжей.



Фото: агентство «Минск-Новости»

Кстати, из социального жилья выселить сложней. Во-первых, долг должен накапливаться более 6 месяцев. Во-вторых, должника выселяют все же не на улицу, а в жилье поменьше и похуже.

Проживающих по договорам найма в общежитиях в соответствии со ст. 93 Жилищного кодекса могут выселить «в никуда» по причине 6-месячной задолженности.

Кстати, за долги выселяют не автоматически: каждый случай проходит через суды. Каждый потенциальный бомж знает, что ему грозит за неуплату, и знает, что может попытаться исправить ситуацию. На улице оказываются те, кто убедительно продемонстрировал, что не желает что-либо делать для погашения долгов.