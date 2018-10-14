Бесправник на Audi в Чаусском районе влетел в фуру: пострадала 5-летняя девочка

В Чаусском районе 14 октября бесправник на Audi врезался в фуру. Пострадала 5-летняя пассажирка легковушки — ребенок был без детского автокресла, сообщили в ГАИ области.



Фото: ГАИ УВД Могоблисполкома

ДТП произошло около 13.45 на дороге Могилев — Чериков — Костюковичи. За рулем Audi был 31-летний житель Чаусов. Он, выезжая с полосы разгона, при перестроении столкнулся с фурой DAF с полуприцепом, которая ехала попутно.





В итоге обе машины оказались на обочине, Audi развернуло. В больнице с различными травмами оказались пассажиры легковушки — 5-летняя девочка и 59-летний мужчина, оба жители Чаусов.

Водитель Audi ранее был лишен водительского удостоверения.