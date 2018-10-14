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Бесправник на Audi в Чаусском районе влетел в фуру: пострадала 5-летняя девочка

15.10.2018 17:26 — Разное | Tut.by  
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В Чаусском районе 14 октября бесправник на Audi врезался в фуру. Пострадала 5-летняя пассажирка легковушки — ребенок был без детского автокресла, сообщили в ГАИ области.


Фото: ГАИ УВД Могоблисполкома

ДТП произошло около 13.45 на дороге Могилев — Чериков — Костюковичи. За рулем Audi был 31-летний житель Чаусов. Он, выезжая с полосы разгона, при перестроении столкнулся с фурой DAF с полуприцепом, которая ехала попутно.


В итоге обе машины оказались на обочине, Audi развернуло. В больнице с различными травмами оказались пассажиры легковушки — 5-летняя девочка и 59-летний мужчина, оба жители Чаусов.

Водитель Audi ранее был лишен водительского удостоверения.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ребенок была в машине без детского кресла. Пострадал и 59-летний пассажир легковушки.
 
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