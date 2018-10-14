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В аптеке Кельна удерживали заложников: очевидцы слышали выстрелы

15.10.2018 17:02 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. В аптеке Кельна удерживали заложников: очевидцы слышали выстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейская спецоперация проходит в немецком Кёльне. Правоохранители оцепили центральный вокзал из-за сообщения о заложниках. Движение поездов приостановлено.

В аптеке Кельна удерживали заложников: очевидцы слышали выстрелы

По предварительным данным, людей удерживают в аптеке, расположенной на территории вокзала. Сколько человек оказались в руках злоумышленников – неизвестно. Очевидцы утверждают, что из помещения были слышны выстрелы. Однако, эту информацию пока не подтвердили. На месте работает спецназ.

 
 
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Новости Германии. В аптеке Кельна удерживали заложников: очевидцы слышали выстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полицейская спецоперация...
 
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