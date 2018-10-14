Новости Германии. В аптеке Кельна удерживали заложников: очевидцы слышали выстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейская спецоперация проходит в немецком Кёльне. Правоохранители оцепили центральный вокзал из-за сообщения о заложниках. Движение поездов приостановлено.





По предварительным данным, людей удерживают в аптеке, расположенной на территории вокзала. Сколько человек оказались в руках злоумышленников – неизвестно. Очевидцы утверждают, что из помещения были слышны выстрелы. Однако, эту информацию пока не подтвердили. На месте работает спецназ.