﻿ Белорусский препарат, оказывающий точечное действие на опухоль, проходит регистрацию в Южной Корее. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский препарат, оказывающий точечное действие на опухоль, проходит регистрацию в Южной Корее

15.10.2018 16:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Отечественный препарат для лечения онкологических заболеваний проходит регистрацию в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский препарат, оказывающий точечное действие на опухоль, проходит регистрацию в Южной Корее

Лекарственное средство на протяжении нескольких лет проходило клинические испытания в этой стране. Преимущество препарата – в локальном воздействии. Он оказывает точечный эффект на опухоль, и поэтому не такой вредный для здоровья.

Белорусский препарат, оказывающий точечное действие на опухоль, проходит регистрацию в Южной Корее

В Беларуси уверены, регистрация средства в Корее позволит расширить географию поставок отечественной продукции в страны Тихоокеанского региона. Сейчас в списке более 30 государств.

Белорусский препарат, оказывающий точечное действие на опухоль, проходит регистрацию в Южной Корее

Виктор Шеинзаместитель генерального директора РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:
Все, что производится в стране, отвечает мировым стандартам, мировым технологиям. 24 наименования лекарственных средств сейчас находится в портфеле по разработке. В основном, это сердечно-сосудистые заболевания и лекарственные средства, направленные на лечение онкологических заболеваний. То, что является основной причиной смертности населения.

Белорусский препарат, оказывающий точечное действие на опухоль, проходит регистрацию в Южной Корее

В Беларуси 38 предприятий имеют сертификат на изготовление медпрепаратов. Больше половины всех лекарств в аптеках страны – продаются под маркой «Сделано в Беларуси».

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Отечественный препарат для лечения онкологических заболеваний проходит регистрацию в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ДТП в Гомеле столкнулись четыре автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика