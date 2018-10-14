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Белорусский препарат, оказывающий точечное действие на опухоль, проходит регистрацию в Южной Корее
Новости Беларуси. Отечественный препарат для лечения онкологических заболеваний проходит регистрацию в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лекарственное средство на протяжении нескольких лет проходило клинические испытания в этой стране. Преимущество препарата – в локальном воздействии. Он оказывает точечный эффект на опухоль, и поэтому не такой вредный для здоровья.
В Беларуси уверены, регистрация средства в Корее позволит расширить географию поставок отечественной продукции в страны Тихоокеанского региона. Сейчас в списке более 30 государств.
Виктор Шеин, заместитель генерального директора РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:
В Беларуси 38 предприятий имеют сертификат на изготовление медпрепаратов. Больше половины всех лекарств в аптеках страны – продаются под маркой «Сделано в Беларуси».
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Новости Беларуси. Отечественный препарат для лечения онкологических заболеваний проходит регистрацию в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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