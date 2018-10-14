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Мать Кокорина предложила побить ее семью на Красной площади

15.10.2018 17:38 — Разное | Партизан  
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Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана прокомментировала арест сыновей в рамках уголовных дел о хулиганстве. Слова женщины приводятся в группе шоу «Прямой эфир» во «ВКонтакте».

 «Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята — они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества», — попросила Кокорина.


 
 
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Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана прокомментировала арест сыновей в рамках уголовных дел о хулиганстве. Слова женщины приводятся в группе шоу «Прямой...
 
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