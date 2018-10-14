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Захваченную в Кельне заложницу ранили

15.10.2018 17:34 — Разное | Партизан  
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В Кельне нейтрализовали человека, захватившего заложника на вокзале в центре города. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.

По данным стражей порядка, захватчик был серьезно ранен и сейчас находится в реанимации, пишет lenta.ru
Его заложница также получила ранение. «Актуальная информация о ситуации с заложниками на Бреслауэрплац в Кельне: женщина-заложница легко ранена и сейчас о ней заботятся», — говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что в заложники женщину могли взять в ресторане «Макдоналдс» или в аптеке по соседству. В то же время некоторые из очевидцев сообщали о выстрелах, но полиция эти данные не подтверждала.


Из-за происшествия люди из здания вокзала были эвакуированы, поезда задерживаются.


 
 
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В Кельне нейтрализовали человека, захватившего заложника на вокзале в центре города. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.
 
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