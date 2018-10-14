Захваченную в Кельне заложницу ранили

пишет lenta.ru По данным стражей порядка, захватчик был серьезно ранен и сейчас находится в реанимации,lenta.ru

Его заложница также получила ранение. «Актуальная информация о ситуации с заложниками на Бреслауэрплац в Кельне: женщина-заложница легко ранена и сейчас о ней заботятся», — говорится в сообщении. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.





Ранее стало известно, что в заложники женщину могли взять в ресторане «Макдоналдс» или в аптеке по соседству. В то же время некоторые из очевидцев сообщали о выстрелах, но полиция эти данные не подтверждала.









Из-за происшествия люди из здания вокзала были эвакуированы, поезда задерживаются.



