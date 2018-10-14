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Учёные: Третья мировая начнётся в космосе из-за США

15.10.2018 17:01 — Разное | Партизан  
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Исследователи считают, что даже случайного повреждения космического аппарата будет достаточно для начала полномасштабной войны.


Исследователи считают, что даже случайного повреждения космического аппарата будет достаточно для начала полномасштабной войны.
Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что более половины из 1700 космических объектов, расположенных на орбите, принадлежат США и ввиду их большого количества даже случайное повреждение одного из них может спровоцировать обмен ядерными ударами, пишет Business Insider. При этом ядерная война, по мнению американского астрофизика, может принять как прямую, так и непрямую форму. В первом случае будет иметь место физическое уничтожение объектов, во втором — кибератаки на электронные системы управления спутником.


Пятая часть из всех американских спутников, как поясняет Тайсон, принадлежит военным и отвечает за эффективное управление войсками в любом регионе мира, где присутствует армия США. Американский астрофизик отметил, что вывод из строя одного-двух спутников никак не повлияет на жизнь простых американцев, однако уничтожение большей части спутниковой группировки может вернуть Америку в каменный век — перестанут работать телефоны, банкоматы, интернет и навигация.

Учёные отмечают, что создание космического корпуса — нового рода войск в составе ВС США — может несколько упростить работу с космическими аппаратами, однако опасность начала внезапной войны в космосе, перерастающей в столкновения на Земле, по-прежнему остаётся.


 
 
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Исследователи считают, что даже случайного повреждения космического аппарата будет достаточно для начала полномасштабной войны.
 
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