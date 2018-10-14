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Заслужили: Путин наградил чиновников, которых ударил стулом Кокорин
Российские чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, пострадавшие неделю назад в драке с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отмечены госнаградами.
Пак удостоился медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Гайсин — Ордена Александра Невского,
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Российские чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, пострадавшие неделю назад в драке с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отмечены...
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