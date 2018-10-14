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Заслужили: Путин наградил чиновников, которых ударил стулом Кокорин

15.10.2018 16:42 — Разное | Партизан  
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Российские чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, пострадавшие неделю назад в драке с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отмечены госнаградами.

 Пак удостоился медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Гайсин — Ордена Александра Невского, пишет РБК.


 


В прошлый понедельник, 8 октября, Пак и Гайсин пострадали винциденте с участием Кокорина и Мамаева в одном из кафе в центре Москвы.
 
 
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Российские чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, пострадавшие неделю назад в драке с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, отмечены...
 
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