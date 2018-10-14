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Неизвестный захватил заложников на вокзале в Кельне

15.10.2018 16:32 — Разное | Партизан  
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Вооруженный мужчина удерживает заложников на железнодорожном вокзале Кельна, сообщает городская полиция. Местные СМИ сообщают, что на месте инцидента были слышны выстрелы.

По информации правоохранительных органов, заложников захватили в аптеке, расположенной на территории вокзала, либо в "Макдональдсе". Количество заложников и нападавших пока неизвестно.

Представитель местной полиции сообщил, что среди заложников, скорее всего, есть женщина.

Некоторые пользователи соцсетей также сообщают о запахе гари в районе вокзала и о том, что, помимо полиции, туда прибыли и пожарные машины.

Немецкое издание Focus сообщает, что в районе вокзала были слышны выстрелы, однако полиция не подтверждает эту информацию.
Находившихся на вокзале людей эвакуировали, а само здание воказала оцеплено полицией. Власти также призвали местных жителей временно воздержаться от посещения вокзала и предупредили о возможных задержках поездов.



В "Твиттере" телекомпании земли Северный Рейн-Вестфалия подтверждают информацию о большом количестве полицейских в районе вокзала.

Представители местного оператора железнодорожных перевозок DB Regio NRW публикуют в "Твиттере" сообщения об изменениях в режиме работы вокзала.


 
 
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Вооруженный мужчина удерживает заложников на железнодорожном вокзале Кельна, сообщает городская полиция. Местные СМИ сообщают, что на месте инцидента были слышны...
 
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