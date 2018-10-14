|
Неизвестный захватил заложников на вокзале в Кельне
Вооруженный мужчина удерживает заложников на железнодорожном вокзале Кельна, сообщает городская полиция. Местные СМИ сообщают, что на месте инцидента были слышны выстрелы.
По информации правоохранительных органов, заложников захватили в аптеке, расположенной на территории вокзала, либо в "Макдональдсе". Количество заложников и нападавших пока неизвестно.
Представитель местной полиции сообщил, что среди заложников, скорее всего, есть женщина.
Некоторые пользователи соцсетей также сообщают о запахе гари в районе вокзала и о том, что, помимо полиции, туда прибыли и пожарные машины.
Немецкое издание Focus сообщает, что в районе вокзала были слышны выстрелы, однако полиция не подтверждает эту информацию.
Находившихся на вокзале людей эвакуировали, а само здание воказала оцеплено полицией. Власти также призвали местных жителей временно воздержаться от посещения вокзала и предупредили о возможных задержках поездов.
В
Представители местного оператора железнодорожных перевозок DB Regio NRW публикуют в "Твиттере" сообщения об изменениях в режиме работы вокзала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вооруженный мужчина удерживает заложников на железнодорожном вокзале Кельна, сообщает городская полиция. Местные СМИ сообщают, что на месте инцидента были слышны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)