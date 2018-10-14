Модный московский психолог приедет в Минск, чтобы рассказать, как найти в жизни баланс

Часто с концертами в Беларусь приезжают психолги и гуру мотивации, чтобы рассказать нам, как счастливо, богато и в гармонии с самим с собой. И пока до нас не доехал Тони Робинс , приезжают в основном россияне и украинцы. Например, в конце октября состоится визит модного московского психолого Михаила Лабковского, где он расскажет, как найти баланс между карьерой, любовью и семьёй.

Кто такой Михаил Лабковский

Михаил Лабковский – популярный практикующий психолог с 30-летним стажем. Много раз публиковался в либеральных изданиях вроде «Сноба», разговаривал на радиостанции «Эхо Москвы». Михаил упорно пытаеся донести до просвещенного общества мысль: важны не духовные скрепы, а такая жизнь, которая позволит тебе делать только то, чего тебе прекрасному хочется – это первое. Второе: не делать того, чего не хочется. Как писали о Лабковском зрители, он мог бы на ура проводить лекции на тему «Как унижать людей, чтобы вам за это платили».

Про что лекция

Утверждается, что две третьих распадающихся семей расходятся из-за того, что муж и жена не могут найти баланс между карьерой, любовью и семьёй. У абсолютного большинства юношеские мечты об идеальной семье распадаются о суровую реальность «бытовухи». Вот Михаил и хочет рассказать, как же найти этот баланс. При этом он обещает ответить на максимально возможное количество вопросов из зала. Их можно будет задать и через Viber. Встретиться с Михаилом можно 27 октября в 19:00 в КЗ «Минск». Но надо купить билеты − они стоят от 73 до 153 рублей.

Фото: Михаил Королев