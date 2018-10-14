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Белорусы в сентябре сократили срочные вклады в нацвалюте впервые за 12 месяцев

15.10.2018 16:48 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси срочные депозиты в национальной валюте на 1 октября составили Br7,23 млрд, увеличившись с начала года на 13,2%. В сентябре срочные вклады в белорусских рублях выросли на 1,9% после увеличения на 4,7% в августе, сообщается в статотчете Национального банка.

В общем объеме срочных депозитов в нацвалюте на долю физлиц на 1 октября приходится Br3,88 млрд, что на 16,2% больше по сравнению с началом года. Между тем, в сентябре белорусы уменьшили срочные депозиты в белорусских рублях на 0,3% после роста в августе на 2%. Рублевые депозиты физлиц сократились впервые за последние 12 месяцев.

Срочные вклады предприятий в нацвалюте на 1 октября составили Br3,35 млрд (рост за 9 месяцев на 10%, в том числе в сентябре на 4,5%).

Объем депозитов в иностранной валюте за 9 месяцев уменьшился на 6% - до $11,02 млрд на начало октября (в сентябре рост на 2,2% после снижения в августе на 2,3%). В том числе срочные депозиты в иностранной валюте на 1 октября сложились в сумме $8,1 млрд, сократившись с начала года на 11,6%, в том числе в сентябре на 0,5%.

В структуре срочных валютных депозитов средства населения составили $6,13 млрд (снижение на 8,3% за 9 месяцев, в том числе на 0,1% в сентябре), депозиты предприятий - $1,97 млрд (снижение на 18,7% за 9 месяцев, в том числе на 1,8% в сентябре).

Суммарный прирост вкладов в инвалюте в объясняется ростом средств на текущих валютных счетах, которые с начала года увеличились на 11,9%, в том числе на 10,8% в сентябре и составили на 1 октября $2,9 млрд. Основной объем средств на валютных счетах приходится на долю предприятий, которые на 1 октября разместили на таких счетах $1,93 млрд (рост на 9 месяцев на 1,6%, в сентябре рост на 14,9%).

По данным Нацбанка, широкая денежная масса (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 октября 2018 года составила Br41,23 млрд, увеличившись за 9 месяцев на 3,5%.

В сентябре широкая денежная масса выросла на 2,3% после роста на 3,2% в августе. Таким образом, в августе-сентябре закрепилась тенденция роста денежной массы после ее снижения в течение предыдущих 7 месяцев. Между тем, в сентябре радикально изменились причины ее увеличения. Если в августе рост денежной массы объяснялся увеличением предложения белорусских рублей, то в сентябре основной причиной увеличения денежной массы, наряду с ростом рублевой денежной массы, стало ослабление национальной валюты. Это привело к резкому статистическому росту эквивалента валютных счетов (на 3,6% за месяц) вместе с заметным увеличением их абсолютного значения.

На 1 октября 2018 года денежная масса в национальном определении (агрегат М2, включает агрегат М1 и срочные депозиты в нацвалюте) сложилась в размере Br14,85 млрд (рост в январе-сентябре на 8,6%, в том числе в сентябре на 1,4%).

Валютная составляющая денежной массы в широком определении (депозиты и ценные бумаги в инвалюте, вклады в драгметаллах) на 1 октября составила 62,2% против 61,6% на 1 сентября и 64,7% на 1 января 2018 года.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси срочные депозиты в национальной валюте на 1 октября составили Br7,23 млрд, увеличившись с начала года на 13,2%. В сентябре срочные вклады в белорусских рублях...
 
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