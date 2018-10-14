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"Это Беларусь, которую я очень сильно люблю". Девушка фотографирует заброшенные деревни
Полине 21 год, она живет в Минске. В свободное время девушка берет машину, ездит по заброшенным деревням и фотографирует их.
— Это возможность прикоснуться к тому, чего через несколько лет уже не будет, — рассказывает девушка.
Чтобы фото не терялись, она выкладывает их в Instagram. Подписчиков не много, но это и не главное. Для девушки важно оставить память о местах, где никто и никогда уже не будет жить.
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От проржавевших авто до предметов похоронных ритуалов.
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