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Очередной рыбак получил сильнейший удар током
Flickr/ Richard Elzey
14 октября житель города Костюковичи попал в больницу с электротравмой рук. Оказалось, он слишком приблизился с удочкой к линии электропередачи. Об этом
43-летний мужчина вышел на улицу с разложенной 6-метровой удочкой и приблизил ее на недопустимое расстояние к проводам линии под напряжением 10 тысяч вольт. Мужчина получил электротравму и находится в районной больнице.
С начала года это уже десятый похожий случай с рыбаками. Чуть больше недели назад так погиб мужчина в Минской области: он рыбачил под ЛЭП.
«К сожалению, многие рыбаки не обращают внимания на то, что перемещаются с разложенными удочками и начинают ловить рыбу под линиями электропередачи или вблизи их, а это приводит к непоправимым последствиям, от серьезных травм до гибели», —
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Он прошел с разложенной удочкой под проводами.
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