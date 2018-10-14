Очередной рыбак получил сильнейший удар током

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14 октября житель города Костюковичи попал в больницу с электротравмой рук. Оказалось, он слишком приблизился с удочкой к линии электропередачи. Об этом«Белэнерго».43-летний мужчина вышел на улицу с разложенной 6-метровой удочкой и приблизил ее на недопустимое расстояние к проводам линии под напряжением 10 тысяч вольт. Мужчина получил электротравму и находится в районной больнице.С начала года это уже десятый похожий случай с рыбаками. Чуть больше недели назад так погиб мужчина в Минской области: он рыбачил под ЛЭП.в «Белэнерго».