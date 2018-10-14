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В Минске задержали проституток, которые работали за алкоголь или за 30-50 рублей
Фото: РУВД Партизанского района Минска
Как информирует официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова, милиционеры их заметили в районе МКАД. В отношении задержанных составили административные протоколы (статья — "Занятие проституцией"). Женщинам грозит административный арест или штраф (до 1225 рублей).
"Беларусь сегодня"
Кстати, правоохранители интересовались у женщин, почему они после административных наказаний возвращаются к прежнему занятию. Одна из них ответила следующее: "Не идти же уборщицей в ПТУ".
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В Минске задержали проституток, предлагавших интимные услуги за алкоголь или за 30-50 рублей.
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