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Саснович вышла во 2-й круг Кубка Кремля и сразится с 10-й ракеткой мира
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла во 2-й круг Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 932 866 долларов.
В стартовом матче Кубка Кремля Александра Саснович (№ 31 рейтинга WTA) взяла верх над румынкой Михаэлой Бузарнэску (№ 25 WTA) — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Примечательно, что две недели назад на старте открытого чемпионата Китая Саснович также
В 1/8 финала Кубка Кремля Александра Саснович сыграет против 10-й ракетки мира Кики Бертенс из Нидерландов, которая посеяна в Москве под 4-м номером.
Прежде соперницы трижды встречались друг с другом. Дважды победила Бертенс, однажды сильнее оказалась Саснович.
В прошлом году Александра Саснович добралась до четвертьфинала Кубка Кремля, где
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла во 2-й круг Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 932 866 долларов.
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