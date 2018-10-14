﻿ Саснович вышла во 2-й круг Кубка Кремля и сразится с 10-й ракеткой мира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович вышла во 2-й круг Кубка Кремля и сразится с 10-й ракеткой мира

15.10.2018 18:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла во 2-й круг Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 932 866 долларов.


Александра Саснович. Фото: twitter.com/WTA

В стартовом матче Кубка Кремля Александра Саснович (№ 31 рейтинга WTA) взяла верх над румынкой Михаэлой Бузарнэску (№ 25 WTA) — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Примечательно, что две недели назад на старте открытого чемпионата Китая Саснович также победила Бузарнэску в двух сетах (6:3, 6:1).

В 1/8 финала Кубка Кремля Александра Саснович сыграет против 10-й ракетки мира Кики Бертенс из Нидерландов, которая посеяна в Москве под 4-м номером.

Прежде соперницы трижды встречались друг с другом. Дважды победила Бертенс, однажды сильнее оказалась Саснович.

В прошлом году Александра Саснович добралась до четвертьфинала Кубка Кремля, где уступила россиянке Дарье Касаткиной, которая затем дошла до финала.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла во 2-й круг Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 932 866 долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кацнельсон предлагает рассчитаться. Почему на Западе арестовали бренды МТЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика