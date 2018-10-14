Саснович вышла во 2-й круг Кубка Кремля и сразится с 10-й ракеткой мира

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович вышла во 2-й круг Кубка Кремля в Москве с призовым фондом 932 866 долларов.



Александра Саснович. Фото: twitter.com/WTA

В стартовом матче Кубка Кремля Александра Саснович (№ 31 рейтинга WTA) взяла верх над румынкой Михаэлой Бузарнэску (№ 25 WTA) — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Примечательно, что две недели назад на старте открытого чемпионата Китая Саснович также победила Бузарнэску в двух сетах (6:3, 6:1).

В 1/8 финала Кубка Кремля Александра Саснович сыграет против 10-й ракетки мира Кики Бертенс из Нидерландов, которая посеяна в Москве под 4-м номером.

Прежде соперницы трижды встречались друг с другом. Дважды победила Бертенс, однажды сильнее оказалась Саснович.

В прошлом году Александра Саснович добралась до четвертьфинала Кубка Кремля, где уступила россиянке Дарье Касаткиной, которая затем дошла до финала.