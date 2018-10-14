В Мстиславле произошло два пожара, а в Мазолово огонь повредил 10 тонн зерна

4 октября в Мстиславле произошёл пожар. На улице Октябрьской загорелся строящийся дом. Пожарных вызвали очевидцы происшествия. В момент прибытия спасателей из чердачного помещения здания выходил дым.

В результате пожара была повреждена кровля и утеплитель на площади 60 м2

Вечером 8 октября загорелась напольная зерносушилка в аг. Мазолово . По прибытии к месту вызова подразделений районного отдела по чрезвычайным ситуациям здание сушилки горело открытым пламенем.

Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось 10 минут.

К сожалению, огонь полностью уничтожил кровлю здания и повредил около 10 тонн зерна. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.





Ещё один пожар в Мстиславле произошёл 12 октября на улице Чкалова. В этот раз загорелась частная баня. О возгорании хозпостройки в РОЧС сообщила хозяйка строения.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, открытого горения не наблюдалось, а хозяйка находилась на улице. Возгорание было быстро ликвидировано. От огня пострадал 1м2 перекрытия постройки, закопчено имущество и стены.



