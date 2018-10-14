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В Мстиславле произошло два пожара, а в Мазолово огонь повредил 10 тонн зерна
15.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
4 октября в Мстиславле произошёл пожар. На улице Октябрьской загорелся строящийся дом. Пожарных вызвали очевидцы происшествия. В момент прибытия спасателей из чердачного помещения здания выходил дым.
В результате пожара была повреждена кровля и утеплитель на площади 60 м2
Вечером 8 октября загорелась напольная зерносушилка в
Чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось 10 минут.
К сожалению, огонь полностью уничтожил кровлю здания и повредил около 10 тонн зерна. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Ещё один пожар в Мстиславле произошёл 12 октября на улице Чкалова. В этот раз загорелась частная баня. О возгорании хозпостройки в РОЧС сообщила хозяйка строения.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, открытого горения не наблюдалось, а хозяйка находилась на улице. Возгорание было быстро ликвидировано. От огня пострадал 1м2 перекрытия постройки, закопчено имущество и стены.
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4 октября в Мстиславле произошёл пожар. На улице Октябрьской загорелся строящийся дом. Пожарных вызвали очевидцы происшествия. В момент прибытия спасателей из...
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