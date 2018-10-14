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Семь способов разбудить в начальнике зверя, попросив прибавку к зарплате

15.10.2018 17:43 — Разное | Ежедневник  
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Семь способов разбудить в начальнике зверя, попросив прибавку к зарплате

фото: woman.ru

Вы прошли тренинг личностного роста и поняли, что достойны большего. Но эта светлая мысль всё никак не приходит в голову начальству.

«Секрет фирмы» узнал у руководителей и HR компаний, что же им сказать, чтобы точно всё испортить и взахлёб рыдать у офисного кулера.

Пожалуйтесь на тяжёлую жизнь

«Однажды сотрудница на полном серьёзе пришла ко мне, попросила увеличить зарплату и добавить дополнительный выходной на полдня в неделю, мотивируя это тем, что хочет меньше ездить на метро», — рассказывает гендиректор маркетингового агентства Activity Group Алексей Батылин. По отзывам работодателей, давить на личные обстоятельства — один из самых популярных и неэффективных способов попросить прибавку. «По-человечески я могу дать совет, поддержать или понимающе кивнуть, но зарплата отражает уровень компетенций и повышение должно основываться на результатах в работе, а не на демографических подвигах», — считает основатель сервиса ремонтов «Тномер» Андрей Мякин. Лучше всего просто сообщить руководителю о своём желании зарабатывать больше и спросить, что надо сделать для этого, советует управляющий информацией сети «Вкусвилл» Валерий Разгуляев.

Трясите оффером и угрожайте увольнением

«Сразу хочется, чтобы этот сотрудник в ту компанию, которой меня шантажирует, и отправился. Понятно, что у него исключительно денежная мотивация, а для меня это неприемлемо», — считает Кира Жесткова, директор по маркетингу сервиса по управлению накоплениями Fins.money. Конечно, если вы редкий специалист в своей области, то это может сработать, но отношения с руководителем будут испорчены. Доказывать свою нужность компании и просить повысить зарплату лучше без манипулятивных приёмчиков. Если вы на самом деле хотите уходить, говорите об этом сразу, работодатель может сам предложить поднять вам зарплату и даже повысить в должности. Хорошие работники не обещают и не шантажируют, а демонстрируют уже сделанное, говорит директор кадровой компании ManpowerGroup Russia & CIS Ольга Кузьмина.

Кричите и топайте ногами. Пустите слезу, если не помогает

«Прежде всего надо встать на позицию человека, которому все вокруг чем-то обязаны. Свой разговор о повышении начать с громких слов, высказанных практически с надрывом: "Вы мне должны повысить зарплату!" И не забыть ударить кулаком по столу», — иронизирует директор по персоналу транспортной компании «Байкал-сервис» Татьяна Козлова. К сожалению, такая эмоциональность не принесёт ничего хорошего, поэтому говорите спокойно, не повышая тон.

Даже при отрицательном ответе работодателя на просьбу о повышении постарайтесь закончить разговор на позитивной ноте и попробуйте подойти к нему в другой раз, рекомендует руководитель направления кадровой компании «Юнити» Руслан Карпов.

Сравнивайте себя с коллегами

«"У моего коллеги зарплата больше" — распространённый довод работников, считающих, что их недооценивают, — говорит директор по стратегическому развитию консалтинговой компании BDO Unicon Outsourcing Людмила Шустерова. — Я никогда не сравниваю сотрудников и предлагаю говорить только о личных заслугах». На самом деле вы никогда не знаете весь функционал и достижения коллег, тем более из других компаний. «Такая аргументация уместна на детской площадке, когда "почему Маше можно, а мне нельзя"», — добавляет Мякин.

«Не стоит озвучивать коллегам своё недовольство зарплатой и жаловаться в надежде на то, что эта информация дойдёт до руководителя и будет какой-то позитивный эффект», — считает руководительница кадровой службы Lush Russia Наталья Хамова. Лучше прямо поговорите с работодателем и вспомните о рациональных аргументах.

Забудьте о договорённостях

Вряд ли вам повысят зарплату сразу, если вы договаривались на меньшую сумму. «В моей практике был пример, когда сотрудник принял предложение на определённую зарплату и после испытательного срока объявил, что она его не устраивает, — рассказывает HR-директор сервиса путешествий OneTwoTrip Марина Малашенко. — В результате он ушёл». Повышения зарплаты лучше просить, когда вы уже сделали что-то полезное для компании. Важно, чтобы вы работали в компании не менее года или вам значительно расширили функционал, считает Карпов.

Вспомните про инфляцию

Можно заодно и про курс доллара, китайской йены и монгольского тугрика. «При одинаковой инфляции какие-то отрасли и компании растут семимильными шагами, а другие теряют доходы и получают убытки, — говорит директор "Русской школы управления" Анастасия Боровская. — Нельзя по инфляции судить о возможностях и доходности предприятия, в котором вы работаете». Если доходы компании выросли за время вашей работы и отчасти благодаря ей, это может быть хорошим аргументом повысить вам зарплату.

Выберите самый неудачный момент

«Если у компании отпал долгосрочный партнёр, ее подвёл подрядчик или произошёл другой форс-мажор, который сделал её финансовую жизнь более шаткой, то просьба о повышении зарплаты в этот момент точно будет воспринята нелюбезно», — говорит гендиректор онлайн-школы EnglishDom Максим Сундалов. Кстати, если вы видите, что ваш босс мучается похмельем, тоже лучше подойти в другой раз. Идеальное время для таких переговоров — после завершения проекта, в котором вы сыграли значительную роль.

 
 
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Вы прошли тренинг личностного роста и поняли, что достойны большего. Но эта светлая мысль всё никак не приходит в голову начальству.
 
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