Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» не исключает версию преднамеренной порчи элементов ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли.



Фото: Роскосмос / vk.com

«Установлен факт несрабатывания пирозамка, открывающего клапан бака окислителя, истекающими газами из которого боковой блок ракеты уводится от центрального. Однако причины этого не ясны. Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа», — сказал собеседник агентства.

По информации другого источника агентства, причина аварии в том, что не сработал дренажный клапан. Из-за этого боковой блок «вспорол обшивку и баки» второй ступени и вызвал взрыв.

Напомним, авария произошла 11 октября на 119-й секунде после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг. Они должны были провести на орбите 187 суток. Cпускаемый аппарат с ними приземлился в Казахстане в 20−25 км от города Жезказган.

Авария корабля с космонавтами внутри — исключительно редкое происшествие. Последнее серьезное ЧП с «Союзом», после которого экипажу пришлось вернуться на Землю, произошло в далеком 1983 году. Тогда ракета загорелась меньше чем за минуту до отрыва от земли, а Владимир Титов и Геннадий Стрекалов катапультировались во время старта.