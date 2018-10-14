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В праздник всех мам вручили благодарности начальника областного управления Департамента охраны за достойное воспитание сыновей

15.10.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Приятной неожиданностью стало для Аллы Антоновны Минаковой появление в доме руководства Осиповичского отдела охраны. Поздравить с наступающим праздником и поблагодарить за сына Дениса Минакова — особая миссия и случай торжественный.

В праздник всех мам вручили благодарности начальника областного управления Департамента охраны за достойное воспитание сыновей

Алла Антоновна вырастила двоих детей: дочь Елену и сына Дениса. На сегодняшний день она еще и счастливая бабушка, у нее пятеро внуков. Сын всегда был предметом гордости. Серьезный, ответственный, с детства занимался спортом. А сегодня ему доверен очень ответственный пост. Денис прапорщик милиции, уже более 13 лет несет службу на посту в банке. Коллеги отмечают его деловые качества, опыт, умение мгновенно реагировать на любую ситуацию.

Помимо положительной оценки по службе, Денис считается лучшим спортсменом отдела. Он кандидат в мастера спорта по баскетболу, имеет 1 разряд по волейболу. Несмотря на имеющиеся достижения, постоянно совершенствуется, является  постоянным  участником сборной команды Могилевского областного управления на различных соревнованиях.

Все свободное время посвящает семье, своим детям. Старший Артем учится в Осиповичском профессионально-техническом колледже, Иван учится в 4 классе школы, младшая Анечка ходит в детский сад.

Неоценим труд любой мамы в воспитании ребенка, особенно нелегко вырастить настоящего мужчину, надежного человека, такого, с которым безопасно, кто позитивно смотрит на жизнь, твёрдо стоит на ногах и сможет обеспечить счастье близких, добросовестно и честно выполняет свою работу.


В праздник всех мам вручили благодарности начальника областного управления Департамента охраны за достойное воспитание сыновей

Для родителей их ребенок, безусловно, самый талантливый и лучший, поэтому очень приятно услышать, что так думают и на работе, что твой сын на хорошем счету у руководства. Для любой мамы это повод для гордости и оценка ее труда.

 
 
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Приятной неожиданностью стало для Аллы Антоновны Минаковой появление в доме руководства Осиповичского отдела охраны. Поздравить с наступающим праздником и...
 
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