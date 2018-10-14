|
Молодёжь за безопасность. Этап 2
15.10.2018 — Разное | Асiповiцкi край
В рамках второго этапа республиканской акции «Молодежь за безопасность» работники Осиповичского РОЧС посетили УО «Осиповичская государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата», детский социальный приют д. Ясень, ГУО «СШ № 1 г.Осиповичи», ГУО «СШ № 4 г.Осиповичи», ГУО «Гимназия г.Осиповичи», ГУО «Ясеньский УПК д/сад-СШ» .
Спасатели рассказали учащимся о деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и провели викторины, конкурсы, презентацию журнала «Юный спасатель».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках второго этапа республиканской акции «Молодежь за безопасность» работники Осиповичского РОЧС посетили УО «Осиповичская государственная специальная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)