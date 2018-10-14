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В Минске задержали водителя автомобиля, который насмерть сбил женщину и скрылся

15.10.2018 19:04 — Разное | Tut.by  
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Силовики задержали водителя, который вечером 14 октября на ул. Космонавтов насмерть сбил пешехода, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.


Фото: t.me/gaiminsk

Вечером 14 октября неустановленный автомобиль сбил 67-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. В Минске ввели план «Перехват».

Виновником ДТП оказался 26-летний минчанин. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, сообщили в ГАИ. После ДТП мужчина пригнал авто в один из населенных пунктов Дзержинского района, а затем вернулся в столицу и был задержан вблизи места проживания.

Обнаруженный автомобиль Audi пригнан из России и не был снят с учета. Установлено, что водитель лишен права управления транспортным средством. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств»).

В милиции поблагодарили граждан, которые предоставили информацию о произошедшем и помогли установить местонахождение мужчины.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 14 октября неустановленный автомобиль сбил 67-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. В Минске...
 
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