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Фотофакт. С понтонной переправы под Житковичами грузовик упал в Припять
Грузовик ЗИЛ упал с понтонной переправы через Припять между Житковичами и Туровом, соответствующие фото опубликовали в социальных сетях в понедельник очевидцы.
Фото: Телеграм-канал ЧП Беларусь
Понтонная переправа через реку Припять в Житковичском районе начала работать в начале весны текущего года, ходит и паром, однако отсутствие нормального моста вносит коррективы в жизнь региона.
В понедельник очевидцы сообщили о двухкилометровой очереди к понтонной переправе из грузовых автомобилей: из-за определенных ограничений быстрым движение здесь быть не может.
Кроме того, в понедельник с понтонной переправы упал грузовик ЗИЛ. Получить в областном МЧС информацию о том, были ли в результате ЧП пострадавшие, не удалось.
Бетонный мост через реку Припять между Житковичами и Туровом треснул в декабре прошлого года. Сейчас продолжается работа по восстановлению конструкции – старые пролеты полностью заменили металлическими. Предполагается, что движение по мосту будет открыто к 7 ноября.
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Грузовик ЗИЛ упал с понтонной переправы через Припять между Житковичами и Туровом, соответствующие фото опубликовали в социальных сетях в понедельник очевидцы.
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