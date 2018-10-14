Фотофакт. С понтонной переправы под Житковичами грузовик упал в Припять





Фото: Телеграм-канал ЧП Беларусь









Понтонная переправа через реку Припять в Житковичском районе начала работать в начале весны текущего года, ходит и паром, однако отсутствие нормального моста вносит коррективы в жизнь региона.





В понедельник очевидцы сообщили о двухкилометровой очереди к понтонной переправе из грузовых автомобилей: из-за определенных ограничений быстрым движение здесь быть не может.





Кроме того, в понедельник с понтонной переправы упал грузовик ЗИЛ. Получить в областном МЧС информацию о том, были ли в результате ЧП пострадавшие, не удалось.





Бетонный мост через реку Припять между Житковичами и Туровом треснул в декабре прошлого года. Сейчас продолжается работа по восстановлению конструкции – старые пролеты полностью заменили металлическими. Предполагается, что движение по мосту будет открыто к 7 ноября.



