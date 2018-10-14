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Фотофакт. С понтонной переправы под Житковичами грузовик упал в Припять

15.10.2018 19:19 — Разное | Партизан  
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Грузовик ЗИЛ упал с понтонной переправы через Припять между Житковичами и Туровом, соответствующие фото опубликовали в социальных сетях в понедельник очевидцы.


Фото: Телеграм-канал ЧП Беларусь


Понтонная переправа через реку Припять в Житковичском районе начала работать в начале весны текущего года, ходит и паром, однако отсутствие нормального моста вносит коррективы в жизнь региона.

В понедельник очевидцы сообщили о двухкилометровой очереди к понтонной переправе из грузовых автомобилей: из-за определенных ограничений быстрым движение здесь быть не может.

Кроме того, в понедельник с понтонной переправы упал грузовик ЗИЛ. Получить в областном МЧС информацию о том, были ли в результате ЧП пострадавшие, не удалось.

Бетонный мост через реку Припять между Житковичами и Туровом треснул в декабре прошлого года. Сейчас продолжается работа по восстановлению конструкции – старые пролеты полностью заменили металлическими. Предполагается, что движение по мосту будет открыто к 7 ноября.


 
 
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Грузовик ЗИЛ упал с понтонной переправы через Припять между Житковичами и Туровом, соответствующие фото опубликовали в социальных сетях в понедельник очевидцы.
 
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