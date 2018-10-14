План «Перехват» сработал: в Минске задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся

Инцидент произошел вчера около 19.30 на улице Космонавтов. Водитель наехал на женщину 1951 года рождения, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Она скончалась на месте происшествия, а водитель скрылся. Был введен план "Перехват".





Сообщается, что после совершения ДТП водитель пригнал авто в Дзержинский район, а сам вернулся в столицу. Усилия оказались напрасными, поскольку его сразу задержали.





Виновником ДТП оказался минчанин 1992 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Автомобиль марки "Ауди" был пригнан из России и не снят с учета. Установлено, что водитель лишен права управления транспортным средством.





По факту ДТП управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).



