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План «Перехват» сработал: в Минске задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся
Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел вчера около 19.30 на улице Космонавтов. Водитель наехал на женщину 1951 года рождения, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Она скончалась на месте происшествия, а водитель скрылся. Был введен план "Перехват".
Сообщается, что после совершения ДТП водитель пригнал авто в Дзержинский район, а сам вернулся в столицу. Усилия оказались напрасными, поскольку его сразу задержали.
Виновником ДТП оказался минчанин 1992 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Автомобиль марки "Ауди" был пригнан из России и не снят с учета. Установлено, что водитель лишен права управления транспортным средством.
По факту ДТП управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).
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Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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