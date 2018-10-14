Кацнельсон предлагает рассчитаться. Почему на Западе арестовали бренды МТЗ

Эта история уходит корнями в «лихие девяностые». На фоне развала СССР Минский тракторный завод решил выйти на американский и канадский рынки. Продавать трактора стали через Belarusian Equipment of Canada («BEC», Канада) и Belarus Machinery Inc. («BMI», США). По информации neg.by, несмотря на названия, они были подконтрольны российским учредителям, связанным с внешнеторговыми структурами СССР.





«Нашей Нивы» , около 10 лет МТЗ поставлял этим компаниям технику и комплектующие «на реализацию». Дебиторская задолженность росла — к январю 1999 года вышеназванные компании задолжали МТЗ огромные суммы. BMI не оплатил 28,5 млн долларов, а BEC — 3 млн американских плюс еще 9,5 млн канадских долларов. По данным, около 10 лет МТЗ поставлял этим компаниям технику и комплектующие «на реализацию». Дебиторская задолженность росла — к январю 1999 года вышеназванные компании задолжали МТЗ огромные суммы. BMI не оплатил 28,5 млн долларов, а BEC — 3 млн американских плюс еще 9,5 млн канадских долларов.





МТЗ пытался взыскать долги — даже инициировал процедуру банкротства BEC, но те отклонили иск и выставили МТЗ встречную претензию — по качеству продукции.





После безуспешных попыток МТЗ обратился к американской компании Suraleb, чтобы та помогла взыскать долги. Американцы согласились взяться за дело, но с условием, что если удастся взыскать, то они оставят себе от 12% до 50% в зависимости от общей суммы, но минимум 1,5 млн долларов.





В 2000 году МТЗ и Suraleb подписали контракт. Suraleb взыскал долги, но МТЗ заплатить отказался.





В 2003 году Suraleb обратился в Стокгольмский арбитраж — суд, который, согласно договору между МТЗ и Suraleb, должен был разбираться в их спорах. Американская компания требовала, чтобы МТЗ оплатил задолженность, пеню и компенсировал юридические расходы.





В 2006 году суд вынес решение, по которому МТЗ был должен оплатить компании Suraleb оказанные услуги. Решение арбитражного суда Стокгольма было признано в США, Канаде, Румынии и Литве. Минский тракторный завод решение суда не исполнял, поэтому по процедуре принудительного исполнения была продана недвижимость в США и Канаде. Полученными деньгами была покрыта часть суммы за судебные издержки, рассказал TUT.BY представитель компании Suraleb в Литве Эгидиюс Моркунас.





В Литве в исполнение решения арбитражного суда были арестованы торговые марки MTZ и Belarus — как зарегистрированные в Литве, так и на уровне WIPO — Всемирной организации интеллектуальной собственности. Также была арестована интеллектуальная собственность МТЗ — система кодов маркировки деталей (этими кодами маркируются все детали для белорусских тракторов). МТЗ аресты обжаловал в суде, но жалобы, как и больше чем 20 других жалоб, судом были отклонены, отметил Моркунас.





Неужели не было попыток пойти на миров





Попытки примириться стороны предпринимали несколько раз. В конце 2014 года в спор даже было вовлечено правительство Беларуси, которое поручило провести переговоры «с юридическими фирмами по заключению соглашения о представлении интересов МТЗ для окончательного разрешения ситуации в отношениях с компанией «Суралеб».





— В 2016 году МТЗ и Suraleb достигли договоренности, что МТЗ заплатит 2,5 млн евро и спор закончится, — рассказывает Моркунас. — Адвокаты МТЗ даже подготовили мировое соглашение, но, как мне сказали, назначенный заводом главный переговорщик господин Ю.И. Пототурко (и.о. заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу — маркетинг-директора. — прим.ред.) принял решение прервать переговоры и судиться дальше. Последовательные решения суда удвоили сумму долга (до почти 5 млн евро). И каждый день задержки оплаты стал стоить МТЗ 640 евро, т.е. почти 240 тыс. евро в год в виде пени.





В конце августа 2018 года Suraleb предложил МТЗ следующую схему решения спора: МТЗ платит Suraleb 2 млн евро, а остальную часть присужденной суммы Suraleb сам соберет с третьих лиц за пользование торговыми марками MTZ и Belarus и системой кодов маркировки деталей. Таким образом МТЗ сэкономит 3 млн евро и погасит их за счет других лиц. Нужно подчеркнуть, что Suraleb был готов собирать плату с тех компаний, которые торгуют деталями для белорусских тракторов китайского и украинского производства, т.е. с тех, которые сейчас напрямую вытесняют продукцию МТЗ с рынков Евросоюза. Прошло полтора месяца, но никакого ответа на предложение от и.о. заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу не поступило. Зато за это время дополнительно набежало почти 30 тыс. евро пени.





— Компании «Суралеб» это выгодно. Зато так и не стало понятно, почему господину Пототурко хочется, чтоб весь долг уплатила сама МТЗ, а торговые марки и интеллектуальная собственность завода были утрачены, — удивляется Эгидиюс Моркунас. — Но это уже вопрос не к «Суралебу». У МТЗ до конца апелляции еще есть время — месяца полтора.





Адвокат называет странным не только это решение белорусского топ-менеджера. В Литве МТЗ пытается взыскать долги с некогда своего дилера — предприятия «Джейрана». Компания испытывала сложности со сбытом белоруской продукции и нарастила задолженность за поставленную технику. В итоге МТЗ подал в суд иск по взысканию 5,7 млн евро (сумма основного долга, пеня, судебные расходы).





— Эта компания находится в процессе банкротства и ее имущество должно продаваться. Мы обратили внимание господина Пототурко, что уж очень медленно он принимает решения как кредитор. Поэтому цена имущества должника МТЗ уже упала чуть ли не в три раза, — комментирует Моркунас. — На это получили письмо с требованием извиниться. Ну если стоимость активов не вызывает обеспокоенности МТЗ, то «Суралеб» этим заниматься не будет.





У МТЗ остался шанс на апелляцию, но если они будут отклонены, то торговые марки и системы кодов маркировок пойдут с молотка на аукционе.





Эгидиюс Моркунас говорит, у него сложилось впечатление, что реальная информация до руководства завода и министерства не доходит. Ситуация доведена до грани риска. В случае отклонения апелляции по торговым маркам и системе маркировки деталей иного пути, как аукцион, у пристава не будет. У «Суралеб» не останется интереса собирать деньги самим.





— Интересанты на участие в аукционе уже есть, — утверждает адвокат. — Потеряв собственность на торговые марки и систему кодов маркировки деталей, МТЗ не сможет работать на рынках многих стран.









Что за компания Suraleb?





Название этой американской компании — это зеркальное отражение слова Belarus. Данная компания не замечена как участник в других процессах.





Как следует из американского реестра юрлиц, основными участниками Suraleb значатся Ричард Шульке (Richard Schuelke) и Александр Кацнельсон.





Шульке в свое время был менеджером по маркетингу Bridgestone. Потом ушел в свой бизнес и встретился с русским эмигрантом Кацнельсоном, который тоже имел опыт работы в шинном бизнесе, писали специализированные СМИ. Александр Кацнельсон заручился поддержкой своего отца, бывшего высокопоставленного чиновника. Он помог наладить контакт с «Белшиной». После обстоятельных переговоров Шульке и Кацнельсон получили эксклюзивные права на продажу продукции бобруйского комбината в Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Вскоре компаньоны заключили контракт с шинным заводом в Украине.





В настоящее время Александр Кацнельсон и Ричард Шульке являются топ-менеджерами в компании Eurotire, которая занимается продажей крупногабаритных шин, следует из сообщения в соцсетях. Эта компания поставляет шины и для самосвалов БелАЗ, говорится на сайте Eurotire.





Другой информации об их деятельности найти не удалось.





TUT.BY своему адвокату. Эгидиюс Моркунас отказался рассказать про учредителей Suraleb. Александр Кацнельсон переадресовал вопросысвоему адвокату. Эгидиюс Моркунас отказался рассказать про учредителей Suraleb.





«Надо быстрее урегулировать ситуацию»





… На время споров приставом был назначен администратор торговых марок и интеллектуальной собственности. Suraleb уже начала предъявлять претензии партнерам МТЗ в Литве, чтобы собранными деньгами покрывать долг белорусского завода по арбитражному решению. В частности, иск предъявлен крупному продавцу запасных частей компании Lytagra на 14 тыс. евро за торговлю продукцией бренда МТЗ в одном месте в течение одного месяца. Общая сумма претензий может достигнуть 1,2 млн евро за 25 торговых точек, пишет Delfi. В Lytagra считают иск необоснованным.





А вот литовский дилер МТЗ платит «копеечку» за каждый проданный трактор администратору, сказал Моркунас.





Один из бывших менеджеров МТЗ сказал TUT.BY, что такие процессы происходят из-за недостаточного контроля над сбытом.





— Периодически техника отгружалась очень странным компаниям под, можно сказать, «честное слово». Иногда шли просьбы от вышестоящих структур. Надо было отпустить партию тракторов. А расчет обещали произвести потом. «Потом» затягивалось на годы… Вы писали, что у МТЗ в России и Венесуэле «зависли» десятки миллионов долларов. Из-за плохой эксплуатации или, чего скрывать, недоделок МТЗ техника не работала. Начинались обратные претензии, — говорит собеседник. — Историю с «Суралеб» досконально не знаю. Но тоже были нарекания по качеству. Вместе с тем долги возвращали не деньгами, а дебиторкой, товарами, ценными бумагами. Зачем заводу все это? Плюс сумма возврата валютной выручки снижалась. Может быть, [руководители МТЗ] боялись подписаться под этим. Есть риски нарваться на вопросы контролирующих органов. Конечно, надо быстрее урегулировать ситуацию. Она не в плюс тракторному заводу.





На МТЗ отказались от комментариев.