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Михаил Захаров: решение Рачковского о выходе из МХЛ, это как нож в спину всему белорусскому хоккею

15.10.2018 18:01 — Разное | Партизан  
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Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров в эфире СТВ порассуждал о проблемах молодежного хоккея в стране.

- Кстати о молодежной сборной, ребята ставят антирекорды в чемпионате, меньше года назад вылетели в первый дивизион молодежного чемпионата мира. Есть ли у ребят хоть какая-то надежда на возвращение в элиту?

- Я не думаю, что там всё так плачевно. Да, будет тяжело, но шансы всегда есть. В игре против нашей команды хорошо себя проявили, другой вопрос, почему у них не получается на мире? Наверное, проблема в том, что этих парней собирают в одну команду, и они думают, что место в сборной им уже гарантировано. Отсутствие конкуренции — это то, что расхолаживает. Во времена, когда наши ребята играли в российской МХЛ, уровень молодежного хоккея в стране был гораздо выше. И решение Игоря Рачковского о выходе из молодежной хоккейной лиги, это как нож в спину всему белорусскому хоккею. На мой взгляд, чем быстрее мы вернемся в МХЛ, тем быстрее у нас всё наладится.

 
 
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Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров в эфире СТВ порассуждал о проблемах молодежного хоккея в стране.
 
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