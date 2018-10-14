ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине работает уже вторая белорусская бригада буровиков

15.10.2018 17:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
О том, что белорусские нефтяники сделали еще один шаг в закреплении отечественного нефтесервиса на украинском рынке, NEFT.by сообщила пресс-служба «Белоруснефти».

В ООО «Сервис Ойл», дочернем предприятии «Белоруснефти» в Украине, к работе приступила вторая бригада по бурению боковых стволов. Коллектив мастеров Александра Сапоцкого и Владимира Кравца мобилизован из подразделения белорусской компании – Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин.

В работе белорусские специалисты используют американскую мобильную буровую установку HRI-500, которая отремонтировали на гомельском ОАО «Сейсмотехника».

Бригада бурит боковой ствол на скважине № 55 Машевского месторождения. Площадь разрабатывает крупнейший украинский оператор по добыче природного газа  и газоконденсата – АО «Укргаздобыча». Глубина скважины составляет более 3 километров. По проекту, на горизонте 2680 метров белорусы вырежут окно, и проведут боковой ствол протяженностью 340 метров.

В компании «Белоруснефть» уточнили, что бурение боковых стволов – новое направление деятельности украинского дочернего предприятия.

Первая буровая бригада в ООО «Сервис Ойл» начала работать в июле 2018 года, и сделала проводку на скважине № 81 Чутовской площади. В отличие от других видов белорусских нефтесервисных услуг в Украине, бурение боковых стволов выполняется не по раздельному сервису, а по схеме генерального подряда под ключ.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что белорусские нефтяники сделали еще один шаг в закреплении отечественного нефтесервиса на украинском рынке, NEFT.by сообщила пресс-служба «Белоруснефти».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержали проституток, которые работали за алкоголь или за 30-50 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика