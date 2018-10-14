В Украине работает уже вторая белорусская бригада буровиков

В ООО «Сервис Ойл», дочернем предприятии «Белоруснефти» в Украине, к работе приступила вторая бригада по бурению боковых стволов. Коллектив мастеров Александра Сапоцкого и Владимира Кравца мобилизован из подразделения белорусской компании – Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин.





В работе белорусские специалисты используют американскую мобильную буровую установку HRI-500, которая отремонтировали на гомельском ОАО «Сейсмотехника».





Бригада бурит боковой ствол на скважине № 55 Машевского месторождения. Площадь разрабатывает крупнейший украинский оператор по добыче природного газа и газоконденсата – АО «Укргаздобыча». Глубина скважины составляет более 3 километров. По проекту, на горизонте 2680 метров белорусы вырежут окно, и проведут боковой ствол протяженностью 340 метров.





В компании «Белоруснефть» уточнили, что бурение боковых стволов – новое направление деятельности украинского дочернего предприятия.





Первая буровая бригада в ООО «Сервис Ойл» начала работать в июле 2018 года, и сделала проводку на скважине № 81 Чутовской площади. В отличие от других видов белорусских нефтесервисных услуг в Украине, бурение боковых стволов выполняется не по раздельному сервису, а по схеме генерального подряда под ключ.



