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Сенсационные подробности из жизни "отравителя" Скрипаля Петрова

15.10.2018 19:10 — Разное | UDF  
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Александр Петров. Фото: GLOBAL LOOK press/Russia Today
Предполагаемый отравитель бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери Александр Петров (Александр Мишкин) ранее работал официантом в одном из заведений общепита в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил арт-консультант Николай Евдокимов, который узнал Петрова-Мишкина в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.

Заведение называлось "Гарсон" и было в начале "нулевых", по словам Евдокимова, одним из "самых достойных" в Северной столице. В те годы предполагаемый отравитель Скрипаля учился в Военно-медицинской академии имени Кирова.

По словам арт-консультанта, Петров-Мишкин был общительным и в меру циничным парнем. "Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия", – сказал Евдокимов телеканалу "Дождь".

Со слов мужчины, предполагаемого отравителя Скрипаля, которого Великобритания считает сотрудником ГРУ, он узнал после интервью Маргарите Симоньян. Затем он обратился к коллегам по "Гарсону", которые согласились, что Петров похож на их бывшего официанта Александра Мишкина.

Вспомнила "любителя солсберецких шпилей" и администратор кафе, которое в настоящее время расположено на месте "Гарсона". С ее слов, они случайно



Ранее детали личности Петрова-Мишкина публиковали порталы журналистских расследований Bellingcat и Insider. Якобы предполагаемый отравитель родился в 1979 году в Архангельской области. В юности увлекался техно-музыкой и был сельским диджеем. После окончания школы и службы в армии перебрался в Санкт-Петербург, где поступил в Военно-медицинскую академию. Там Петров-Мишкин якобы и был завербован разведкой.

Как утверждал Bellingcat, в промежутке между 2007 и 2010 годами мужчина переехал в Москву. В столице он получил подставную личность, в том числе второй внутренний и заграничный паспорт на имя Александра Петрова.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. В инциденте британские власти сразу обвинили Москву.

Спустя полгода в Соединенном Королевстве назвали имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Британские правоохранители считают их сотрудниками ГРУ.

 
 
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Александр Петров. Фото: GLOBAL LOOK press/Russia Today Предполагаемый отравитель бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери...
 
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