

Александр Петров. Фото: GLOBAL LOOK press/Russia Today

Следствие ведут Колобки



«Александр Петров (Мишкин) из дела Скрипалей в начале 2000-х работал официантом в Питерском ресторане "Гарсон"» pic.twitter.com/bR8PIlvFTc — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 15 октября 2018 г.



Об этом заявил арт-консультант, который узнал Петрова-Мишкина в интервью главреду RTЗаведение называлось "Гарсон" и было в начале "нулевых", по словам Евдокимова, одним изв Северной столице. В те годы предполагаемый отравитель Скрипаля учился в Военно-медицинской академии имени Кирова.По словам арт-консультанта, Петров-Мишкин был общительным и в меру циничным парнем.сказал Евдокимов телеканалу "Дождь".Со слов мужчины, предполагаемого отравителя Скрипаля, которого Великобритания считает сотрудником ГРУ, он узнал после интервью Маргарите Симоньян. Затем он обратился к коллегам по "Гарсону", которые согласились, что Петров похож на их бывшего официантаВспомнилаи администратор кафе, которое в настоящее время расположено на месте "Гарсона". С ее слов, они случайноРанее детали личности Петрова-Мишкина публиковали порталы журналистских расследований Bellingcat и Insider. Якобы предполагаемый отравитель родился в 1979 году в Архангельской области. В юности увлекался техно-музыкой и был сельским диджеем. После окончания школы и службы в армии перебрался в Санкт-Петербург, где поступил в Военно-медицинскую академию. Там Петров-Мишкин якобы и был завербован разведкой.Как утверждал Bellingcat, в промежутке между 2007 и 2010 годами мужчина переехал в Москву. В столице он получил подставную личность, в том числе второй внутренний и заграничный паспорт на имя Александра Петрова.Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ)и его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. В инциденте британские власти сразу обвинили Москву.Спустя полгода в Соединенном Королевстве назвали имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Британские правоохранители считают их сотрудниками ГРУ.