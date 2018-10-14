"Из "дела Коржича" Минобороны сделала вывод, что нужно лучше скрывать факты"



Андрей Поротников. Фото: Еврорадио

Александр Алесин. Фото: Еврорадио

"Будут приняты какие-то документы, которые предусматривают "жёсткую ответственность", будут разработаны новые инструкции — каталог нормативных документов пополнится очень сильно. Но необходим механизм, который бы позволил осуществить эти благие намерения. А их у нас нет, этих механизмов".

Такое заявление сделал руководитель аналитического проекта Belarus Security BlogПо словам военного аналитика, белорусской армии срочно необходимы большие реформы. Если их не провести, говорит эксперт, то через некоторое время, когда страсти вокруг "дела Коржича" стихнут, мы снова услышим и о дедовщине в армии, и о трагических случаях с военнослужащими. Но никаких реформ в ближайшее время ожидать не приходится.О том, что эксперты советуют сделать, какие реформы провести, чтобы трагических происшествий в белорусской армии было как можно меньше, в прямом эфире рассуждали руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников и военный аналитик Александр Алесин.