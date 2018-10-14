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"Из "дела Коржича" Минобороны сделала вывод, что нужно лучше скрывать факты"
Андрей Поротников. Фото: Еврорадио
Такое заявление сделал руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.
"Во-первых, они не поняли, что произошло. Они считают, что ничего сверхособенного не произошло, на самом деле. Ну, погиб человек или убили — так каждый день люди гибнут! В чём проблема? Мол, у нас по статистике армия безопаснее обычной жизни: в армии меньше шансов без убитым, повеситься или застрелиться, чем в гражданской жизни.
Во-вторых, они уверены, что этот общественный резонанс — это никакое не общество возмущается. Это — прополаченные провокаторы. А это всё — целенаправленная кампания по дискредитации белорусской армии и лично министра обороны и его ближайших подчинённых.
И были в Минобороны сделаны простые выводы — нужно лучше скрывать все такие факты. Я не вижу, чтобы были сделаны глубинные выводы, к сожалению. Министерство обороны перешло в глухую оборону и единственная способность, которую они продемонстрировали — отбрехиваться. Обвинять всех, кто недоволен, кто требует правды в том, что они политически нелояльны, что это кампания по дискредитации армии, что это всё проплачено и так далее. Это всё, на что они способны".
По словам военного аналитика Александра Алесина, белорусской армии срочно необходимы большие реформы. Если их не провести, говорит эксперт, то через некоторое время, когда страсти вокруг "дела Коржича" стихнут, мы снова услышим и о дедовщине в армии, и о трагических случаях с военнослужащими. Но никаких реформ в ближайшее время ожидать не приходится.
Александр Алесин. Фото: Еврорадио
"Будут приняты какие-то документы, которые предусматривают "жёсткую ответственность", будут разработаны новые инструкции — каталог нормативных документов пополнится очень сильно. Но необходим механизм, который бы позволил осуществить эти благие намерения. А их у нас нет, этих механизмов".
О том, что эксперты советуют сделать, какие реформы провести, чтобы трагических происшествий в белорусской армии было как можно меньше, в прямом эфире рассуждали руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников и военный аналитик Александр Алесин.
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Прошёл год с момента гибели в учебном центре в Печах солдата срочной службы Александра Коржича.
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