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Учёные узнали одну из главных причин слабоумия у человека

15.10.2018 18:07 — Разное | UDF  
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Фото: © Pixabay
Всему виной стали своего рода "аномалии", которые сидят в мозге с момента деления клеток и ждут, пока постареет его обладатель.

Генетики из Кембриджского университета выяснили, что является одной из главных причин развития слабоумия у человека. Согласно их выводам, большая часть случаев развития болезни не связана с наследственными факторами.

— Население Земли стремительно стареет, и сегодня всё больше людей страдает от старческой деменции. Мы до сих пор не понимаем, откуда берутся эти проблемы и почему часть из нас становится их жертвами, а другие нет, — рассказал сотрудник университета Патрик Чиннери.

Любопытно, что, несмотря на генетическую подоплёку заболевания, она никак не отражается на наследственности. Отмечается, что учёным лишь в пяти процентах случаев удаётся установить факт наследования болезни от родителей.

Чиннери вместе с коллегами сумели найти объяснение этим странностям. Они провели анализ расположения мелких мутаций по разным регионам мозга, у примерно 60 пожилых людей, часть из которых страдала "классической" деменцией и болезнью Альцгеймера.

В итоге исследователи сумели установить, что слабоумие может развиваться из-за "аномалии", которая появляется в мозге в момент деления клеток и находится там до старости, "выжидая" своего момента. Это объясняет, почему многие люди страдают от деменции, при этом не имея родственников с подобным недугом.

Любопытно, что подобные мутации существовали в клетках не только страдавших от болезни, но и здоровых участников эксперимента. Дальнейший поиск данных "аномалий" позволит понять, насколько сильно новые подобные мутации будут влиять на развитие болезни.

 
 
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Всему виной стали своего рода "аномалии", которые сидят в мозге.
 
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