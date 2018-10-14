Учёные узнали одну из главных причин слабоумия у человека

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Генетики из Кембриджского университета выяснили, что является одной из главных причин развития слабоумия у человека. Согласно их выводам, большая часть случаев развития болезни не связана с наследственными факторами.— рассказал сотрудник университетаЛюбопытно, что, несмотря на генетическую подоплёку заболевания, она никак не отражается на наследственности. Отмечается, что учёным лишь в пяти процентах случаев удаётся установить факт наследования болезни от родителей.Чиннери вместе с коллегами сумели найти объяснение этим странностям. Они провели анализ расположения мелких мутаций по разным регионам мозга, у примерно 60 пожилых людей, часть из которых страдала "классической" деменцией и болезнью Альцгеймера.В итоге исследователи сумели установить, что слабоумие может развиваться из-за "аномалии", которая появляется в мозге в момент деления клеток и находится там до старости, "выжидая" своего момента. Это объясняет, почему многие люди страдают от деменции, при этом не имея родственников с подобным недугом.Любопытно, что подобные мутации существовали в клетках не только страдавших от болезни, но и здоровых участников эксперимента. Дальнейший поиск данных "аномалий" позволит понять, насколько сильно новые подобные мутации будут влиять на развитие болезни.