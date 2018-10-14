Беларусь участвует в Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности

Делегация Беларуси принимает участие в 9-й сессии Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

9-я сессия Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности начала свою работу 15 октября в Вене.

В сессии принимает участие делегация Беларуси во главе с послом, постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене Еленой Купчиной. Всего в мероприятии участвует более 100 делегаций государств-участников Конвенции и дополняющих ее протоколов, представители специализированных межправительственных и неправительственных организаций.

Планируется, что конференция рассмотрит актуальные вопросы международного сотрудничества в целях противодействия криминальным угрозам международной стабильности и развитию (торговля людьми, нелегальный ввоз мигрантов, незаконный оборот оружия и культурных ценностей), а также проблематику выдачи и правовой помощи по уголовным делам.

В ходе сессии будет рассмотрена возможность проведения регулярного обзора соблюдения Конвенции и трех дополняющих ее протоколов. Кроме того, на рассмотрение Конференции внесен проект резолюции о многостороннем взаимодействии в сфере борьбы с нелегальным оборотом огнестрельного оружия, его компонентов и боеприпасов.