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Беларусь участвует в Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности

15.10.2018 19:08 — Разное | Интерфакс  
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Делегация Беларуси принимает участие в 9-й сессии Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

9-я сессия Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности начала свою работу 15 октября в Вене.

В сессии принимает участие делегация Беларуси во главе с послом, постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене Еленой Купчиной. Всего в мероприятии участвует более 100 делегаций государств-участников Конвенции и дополняющих ее протоколов, представители специализированных межправительственных и неправительственных организаций.

Планируется, что конференция рассмотрит актуальные вопросы международного сотрудничества в целях противодействия криминальным угрозам международной стабильности и развитию (торговля людьми, нелегальный ввоз мигрантов, незаконный оборот оружия и культурных ценностей), а также проблематику выдачи и правовой помощи по уголовным делам.

В ходе сессии будет рассмотрена возможность проведения регулярного обзора соблюдения Конвенции и трех дополняющих ее протоколов. Кроме того, на рассмотрение Конференции внесен проект резолюции о многостороннем взаимодействии в сфере борьбы с нелегальным оборотом огнестрельного оружия, его компонентов и боеприпасов.

 
 
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Делегация Беларуси принимает участие в 9-й сессии Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, сообщили в...
 
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