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Мужчина пропил золото своей сожительницы и может попасть в тюрьму на три года

15.10.2018 19:08 — Разное | Интерфакс  
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Сотрудники Советского РУВД задержали неработающего 39-летнего минчанина, который похитил ценные ювелирные изделия у своей сожительницы.

Женщина заметила, что у нее пропали золотые украшения и обратилась в милицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен злоумышленник ‒ им оказался сожитель женщины, с которым она проживала уже 12 лет и у них подрастал общий сын.

"Мужчина, зная, где хранились украшения, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил ювелирные изделия и отнес их в ломбард. Вырученные деньги потратил на алкогольные напитки", - рассказали милиционеры.

Мужчина пропил золото своей сожительницы и может попасть в тюрьму на три года

Советским РОСК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 ("Кража") Уголовного кодекса Республики Беларусь, пояснил заместитель начальника Советского РУВД Минска Виктор Станиславчик. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Мужчина пропил золото своей сожительницы и может попасть в тюрьму на три года

Информация предоставлена официальным представителем Советского РУВД Минска Ольгой Шавель и официальным представителем УГКСЭ Республики Беларусь по Минску Екатериной Журимской.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники Советского РУВД задержали неработающего 39-летнего минчанина, который похитил ценные ювелирные изделия у своей сожительницы. Женщина заметила, что у...
 
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