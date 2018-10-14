Мужчина пропил золото своей сожительницы и может попасть в тюрьму на три года

Сотрудники Советского РУВД задержали неработающего 39-летнего минчанина, который похитил ценные ювелирные изделия у своей сожительницы.

Женщина заметила, что у нее пропали золотые украшения и обратилась в милицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен злоумышленник ‒ им оказался сожитель женщины, с которым она проживала уже 12 лет и у них подрастал общий сын.

"Мужчина, зная, где хранились украшения, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил ювелирные изделия и отнес их в ломбард. Вырученные деньги потратил на алкогольные напитки", - рассказали милиционеры.





Советским РОСК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 ("Кража") Уголовного кодекса Республики Беларусь, пояснил заместитель начальника Советского РУВД Минска Виктор Станиславчик. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.





Информация предоставлена официальным представителем Советского РУВД Минска Ольгой Шавель и официальным представителем УГКСЭ Республики Беларусь по Минску Екатериной Журимской.