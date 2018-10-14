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Мэй по-прежнему верит в возможность согласованного с ЕС Brexit

15.10.2018 18:37 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ЕС и Великобритания все еще могут достичь сделки по Brexit.

"Я все еще считаю, что согласованная сделка - это лучший вариант, как для Великобритании, так и для ЕС. Я продолжаю считать, что такая сделка достижима", - заявила она, выступая в британском парламенте в понедельник.

В ходе выступления Т.Мэй также сказала, что переговоры с ЕС по Brexit находятся на финальной стадии. Эти слова спровоцировали смех со стороны не согласных с этой оценкой представителей оппозиционной Лейбористской партии Великобритании.

На этой неделе пройдет встреча лидеров 27 стран ЕС, которые рассмотрят состояние переговоров по Brexit.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Великобритания может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям. Также Великобритания может покинуть союз без достижения сделки с ЕС.

 
 
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ЕС и Великобритания все еще могут достичь сделки по Brexit. "Я все еще считаю, что согласованная сделка - это...
 
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