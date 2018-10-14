В большинстве случаев заболевшие корью белорусы привозят ее из Украины - эпидемиологи

Большинство из зарегистрированных в этом году в Беларуси случаев кори связаны с завозом вируса с территории Украины, заявляют белорусские эпидемиологи.

"В период с февраля 2018 г. во всех регионах Республики Беларусь зарегистрировано 230 случаев кори. Большинство случаев завозов связаны с пребыванием граждан в Украине", - говорится в сообщении Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Также там отмечают, что зарегистрированы единичные случаи заболевания у украинских граждан, приехавших в Республику Беларусь.

Белорусские эпидемиологи утверждают, что в подавляющем большинстве случаи заражения кори являются завозными.

"Наличие множественных заносов и небольшое количество случаев свидетельствует, что в нашей стране благодаря вакцинации сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, которая не позволяет активно циркулировать вирусу кори среди населения республики", - отмечают специалисты Центра.

Согласно официальной статистике, 85% заболевших корью лиц были не привиты (в том числе по причине отказа от вакцинации) или не полностью привиты против кори.

"В Республике Беларусь организация и проведение иммунизации населения против кори находятся на постоянном контроле. Охват профилактическими прививками среди детского населения составляет более 98%", - отмечают медики.

Между тем, по сведениям Европейского регионального бюро ВОЗ в Европе продолжается вспышка кори. По состоянию на 05.09.2018 г. зарегистрировано более 55 тысяч случаев кори, из них в 40% случаях диагноз подтвержден лабораторно. По опубликованным данным за истекший период 2018 года в регионе умерло от осложнений кори 37 человек, в том числе в Сербии – 14 человек, Украине – 13 человек.

Большинство случаев заболевания зарегистрировано в Сербии (5694 случая), Греции (3217), Италии (2873), Франции (2795), Российской Федерации (2255), Соединенном Королевстве (1716), Румынии (1539), Грузии (1220).

По данным Министерства здравоохранения Украины, опубликованным 6 сентября 2018 года на официальном интернет-портале ведомства, за прошедший период 2018 года в Украине зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания. Наиболее активно случаи заболевания регистрируются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской областях и г. Киеве.

За период январь-август текущего года в Российской Федерации зарегистрировано более 2 тысяч случаев заболевания. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Республике Дагестан, в г. Москва и Московской области, в Чеченской Республике и Республике Адыгея.

По информации, размещенной на сайте Панамериканского бюро ВОЗ, эпидемиологическое неблагополучие по кори также продолжается в Южноамериканском и Североамериканском регионах. По состоянию на 14.09.2018 г. зарегистрировано более 5 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе в Венесуэле (1 842 случая), Бразилии (747), США (107), Колумбии (46), Канаде (18), Эквадоре (12). Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Аргентине, Гватемале, Мексике, Перу. В структуре заболевших корью преобладают дети. В Венесуэле 44 случая кори закончились летально.

В настоящее время в странах Америки сохраняется тенденция к увеличению числа вспышек кори, прежде всего, за счет активной межрегиональной миграции.