ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В большинстве случаев заболевшие корью белорусы привозят ее из Украины - эпидемиологи

15.10.2018 18:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Большинство из зарегистрированных в этом году в Беларуси  случаев кори связаны с завозом вируса с территории Украины, заявляют белорусские эпидемиологи.

"В период с февраля 2018 г. во всех регионах Республики Беларусь зарегистрировано 230 случаев кори. Большинство случаев завозов связаны с пребыванием граждан в Украине", - говорится в сообщении Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Также там отмечают, что зарегистрированы единичные случаи заболевания у украинских граждан, приехавших в Республику Беларусь.

Белорусские эпидемиологи утверждают, что в подавляющем большинстве случаи заражения кори являются завозными.

"Наличие множественных заносов и небольшое количество случаев свидетельствует, что в нашей стране благодаря вакцинации сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, которая не позволяет активно циркулировать вирусу кори среди населения республики", - отмечают специалисты Центра.

Согласно официальной статистике, 85% заболевших корью лиц были не привиты (в том числе по причине отказа от вакцинации) или не полностью привиты против кори.

"В Республике Беларусь организация и проведение иммунизации населения против кори находятся на постоянном контроле. Охват профилактическими прививками среди детского населения составляет более 98%", - отмечают медики.

Между тем, по сведениям Европейского регионального бюро ВОЗ в Европе продолжается вспышка кори. По состоянию на 05.09.2018 г.  зарегистрировано более 55 тысяч случаев кори, из них в 40% случаях диагноз подтвержден лабораторно. По опубликованным данным за истекший период 2018 года в регионе умерло от осложнений кори 37 человек, в том числе в Сербии – 14 человек, Украине – 13 человек.

Большинство случаев заболевания зарегистрировано в Сербии (5694 случая), Греции (3217), Италии (2873), Франции (2795), Российской Федерации (2255), Соединенном Королевстве (1716), Румынии (1539), Грузии (1220).

По данным Министерства здравоохранения Украины, опубликованным 6 сентября 2018 года на официальном интернет-портале ведомства, за прошедший период 2018 года в Украине зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания. Наиболее активно случаи заболевания регистрируются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской областях и г. Киеве.

За период январь-август текущего года в Российской Федерации зарегистрировано более 2 тысяч случаев заболевания. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Республике Дагестан, в г. Москва и Московской области, в Чеченской Республике и Республике Адыгея.

По информации, размещенной на сайте Панамериканского бюро ВОЗ, эпидемиологическое неблагополучие по кори также продолжается в Южноамериканском и Североамериканском регионах. По состоянию на 14.09.2018 г. зарегистрировано более 5 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, в том числе в Венесуэле (1 842 случая), Бразилии (747), США (107), Колумбии (46), Канаде (18), Эквадоре (12). Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Аргентине, Гватемале, Мексике, Перу. В структуре заболевших корью преобладают дети. В Венесуэле 44 случая кори закончились летально.

В настоящее время в странах Америки сохраняется тенденция к увеличению числа вспышек кори, прежде всего, за счет активной межрегиональной миграции.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство из зарегистрированных в этом году в Беларуси  случаев кори связаны с завозом вируса с территории Украины, заявляют белорусские эпидемиологи. "В период...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учёные узнали одну из главных причин слабоумия у человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика