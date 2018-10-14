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При резком оттоке капитала из России потребуется несколько кварталов для нормализации ситуации - ЦБ РФ

15.10.2018 17:58 — Разное | Интерфакс  
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В случае реализации рискового сценария и при резком оттоке капитала из РФ потребуется несколько кварталов для нормализации ситуации, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в ходе заседания рабочей группы в Госдуме.

"В случае шока 2014-2015 годов потребовался примерно год для того, чтобы счет текущих операций компенсировал отток иностранных инвестиций. Соответственно, наверно, в случае реализации рискового сценария произойдет примерно такой же сценарий, то есть в течение нескольких кварталов профицит счета текущих операций восполнит тот отток капитала, который реализуется", - сказала А.Заботкин.

Он добавил, что при резком оттоке иностранного капитала из РФ российской экономике требуется некоторое время для аккумулирования сбережений, чтобы восполнить эти выпадающие объемы внешнего финансирования.

ЦБ РФ в рисковом сценарии основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы допускает снижение цены на нефть в следующем году до $35 за баррель. В этом же сценарии регулятор ожидает падения ВВП в 2019 году. Сценарий, по мнению ЦБ, может реализоваться при совпадении комплекса негативных факторов: существенного расширения внешнеторговых ограничений, ухудшения макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками и повышения оттока капитала из них, дальнейшего расширения международных санкций в отношении России.

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ, по оценке ЦБ, в январе-сентябре 2018 года составил $75,8 млрд, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года ($19,7 млрд). Отток капитала из РФ за 9 месяцев 2018 года вырос в 2,3 раза - до $31,9 млрд против $13,7 млрд годом ранее.

 
 
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В случае реализации рискового сценария и при резком оттоке капитала из РФ потребуется несколько кварталов для нормализации ситуации, сообщил директор...
 
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