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Белорусские продукты питания представили на пищевой выставке в Омане
Новости Беларуси. Белорусские производители представили свою продовольственную продукцию на международной пищевой выставке в Омане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шесть предприятий привезли мясные, молочные продукты, а также супы и каши быстрого приготовления. Наша молочка хорошо зарекомендовала себя у местных потребителей.
В 2017 году Беларусь экспортировала на Аравийский полуостров более 800 тонн молока на сумму свыше миллиона долларов, однако реальная потребность в молочной и мясной продукции намного больше.
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Новости Беларуси. Белорусские производители представили свою продовольственную продукцию на международной пищевой выставке в Омане, сообщили в программе...
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