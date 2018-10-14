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Более 400 зарядных станций для электромобилей появятся в Беларуси в ближайшие три года

15.10.2018 19:46 — Разное | СТВ  
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Новостои Беларуси. В Беларуси в ближайшие три года появятся более 400 электрозарядных станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совет министров своим постановлением утвердил программу создания государственной зарядной сети для электромобилей.

Программа подразумевает несколько этапов. В первую очередь, станции электрозарядки появятся в Минске, областных центрах и на основных автомагистралях.

Более 400 зарядных станций для электромобилей появятся в Беларуси в ближайшие три года

Инфраструктура будет прирастать новыми точками и совершенствоваться по мере роста автоэлектропарка. В итоге, через 10 лет должно быть примерно 1300 электрозаправочных станций в населенных пунктах и на дорогах по всей стране.

Кстати, на этой неделе владеть авто с электромотором стало значительно выгоднее: с 14 октября обладатели таких машин освобождены от уплаты дорожного сбора. Станции техосмотра уже получили указание организовать работу по выдаче разрешений на участие в дорожном движении с учетом введенной льготы.

 
Теги: Минск
 
 
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Новостои Беларуси. В Беларуси в ближайшие три года появятся более 400 электрозарядных станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совет министров своим...
 
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