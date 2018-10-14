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РПЦ объявила о разрыве с Константинопольским патриархатом
Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, передает
Об этом заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион об итогах заседания синода Русской православной церкви в Минске. «На заседании священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом», — сказал он. «Это было вынужденное решение, но иного решение не мог принять наш священный синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», — добавил митрополит.
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Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, передает РИА Новости.
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